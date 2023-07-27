Пример для всей страны. Специализирующаяся на беспилотной авиации компания готова тиражировать сахалинский опыт производства дронов

Компания «Т1», предлагающая цифровые решения, в том числе в сфере беспилотной авиации, высоко оценила сахалинский опыт производства беспилотников для обучения школьников. Предприятие готово распространить этот проект на всю страну.

– Мы одними из первых в стране начали массовое производство беспилотных летательных аппаратов для обучения школьников. Кроме того, в области налажено производство дронов, которые используют военные в зоне СВО. Сфера применения беспилотников с каждым годом все больше расширяется, поэтому мы заинтересованы в развитии и сотрудничестве с опытными компаниями, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Компания «Т1» предлагает использовать беспилотники для обследования дорог и их дальнейшего ремонта, мониторинга за пожарной безопасностью в сахалинских лесах. Одно из решений предполагает экологический мониторинг залива Анива на предмет сбрасывания стоков. Кроме того, беспилотники можно использовать в сельском хозяйстве.

– В отличие от самолетов малой авиации беспилотники могут распылять, например, удобрения именно точечно, там, где это необходимо. Но это достаточно габаритные летательные аппараты, и мы готовы локализовать их производство на острове. Также у нас есть мечта организовать доставку грузов на Курильские острова, например, лекарственных препаратов. Здесь мы посмотрели, как организовано производство беспилотников для обучения школьников. Результаты впечатляющие, хотели бы масштабировать опыт региона на всю Россию, – рассказал руководитель кластера ООО «Т1 Аэро» Константин Шадрин.

На базе СКБ САМИ ДВО РАН уже изготовлено более 700 дронов из 1000 запланированных на этот год для обучения школьников. В нескольких десятках школ Сахалинской области уже внедрено обучение, связанное с беспилотниками. Учащиеся учатся сборке, калибровке, программированию и обслуживанию дронов и азам пилотирования. С 1 сентября проект заработает во всех школах региона.

Конструкторы выпускают небольшую модель «Оса» и беспилотник самолетного типа «Орленок». Как отметил генеральный директор сахалинской компании «Тезона» Дмитрий Митяев, в цехах полностью изготавливают корпуса, рамы, крепежные элементы, компонуют комплектующие для самостоятельной сборки летательных аппаратов школьниками. К этому прилагается инструкция. Также компания разработала симулятор, с помощью которого обучиться азам пилотирования БПЛА можно сначала на компьютере.

Глава региона посетил цех сборки беспилотников для военнослужащих. Конструкторы представили опытные образцы новых моделей, которые способны нести большую полезную нагрузку. В ближайшее время планируется нарастить объемы производства таких БПЛА.