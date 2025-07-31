Пример успешного благоустройства и ответственности жителей

Двор у дома № 29 на улице Чехова в Южно-Сахалинске стал ярким примером эффективного взаимодействия жителей, управляющей компании и городских властей. Став победителем в рамках проекта «Дальневосточные дворы», территория получила обновление в прошлом году и теперь радует жильцов современными детскими и спортивными комплексами, а также безопасным ударопоглощающим покрытием. Чтобы обеспечить всем объектам долгосрочный уход, жители приняли решение включить их в состав общего имущества многоквартирного дома.

– Этот двор — показательный пример того, как совместные усилия могут привести к хорошему результату, – подчеркнул депутат городской думы Иван Бутаков. — Когда есть конструктивный диалог между жителями, управляющей компанией и администрацией города, появляются такие замечательные объекты. Двор начинает жить новой жизнью, становясь местом притяжения для всех жителей. Ключевой момент — готовность людей разделить ответственность за содержание этих площадок.

Вопрос включения новых объектов в состав общего имущества многоквартирного дома будет рассмотрен в ближайшее время на собрании собственников.

– На собрании в том числе будет рассмотрен вопрос о небольшом увеличении тарифа на обслуживание, чтобы покрыть расходы на содержание новой площадки. Ожидая решения собственников, пока мы это делаем за свой счёт, – пояснил директор ООО «ЖЭУ-3» Антон Гринь. — Увеличение тарифа составит порядка 2 – 3 рублей за квадратный метр, что является средней стоимостью для подобных услуг.

– Земельные участки под многоквартирными домами размежёваны, и собственники являются их полноправными владельцами. Поэтому крайне важно их активное участие в принятии решений, – добавил начальник отдела по реализации муниципальных программ департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска Алексей Волков. – Крайне важно и то, что жители должны понимать: любое новое благоустройство требует последующего содержания.

– Главная проблема сегодня — это изменение отношения самих собственников к тому, что происходит в их дворах и домах, – резюмировал Иван Бутаков. — Единственный эффективный путь — это активное участие, взаимодействие с соседями, принятие общих решений и, конечно же, финансовое участие в содержании общего имущества. Когда жители оплачивают услуги, они имеют полное право требовать их качественного выполнения от управляющей компании.

Реализация проектов по благоустройству, направленных на улучшение качества жизни граждан и создание комфортной городской среды, является приоритетом работы партии «Единая Россия».

Виктор ГОРОДОВ.

Важно помнить

Установка детских площадок во дворах — это результат совместных усилий. Если жители желают видеть у себя благоустроенную территорию с современными и спортивными зонами, им необходимо выразить это желание на общем собрании собственников и быть готовыми взять на себя ответственность за их содержание. Администрация Южно-Сахалинска готова оказать жителям всестороннее содействие в этом вопросе. Получить консультацию можно по телефону 300-463 (доб. 4).

Опрос жителей

1 августа на платформе обратной связи на Госуслугах стартует опрос жителей о необходимости благоустройства дворовых территорий в 2026 году. Для участия нужно войти на портал под своей учётной записью и перейти в раздел «Опросы». Выразить своё мнение жители смогут до 31 августа. По итогам опроса администрация Южно-Сахалинска определит, какие дворы будут благоустроены в следующем году. После этого, с учётом федерального финансирования, будут проводиться общие собрания собственников для участия в проекте.