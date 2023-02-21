Принципиальные старты. Сахалинские горнолыжники выиграли командную гонку на этапе Кубка России

Победные заезды

В Красноярске завершился этап Кубка России 2022/2023 года по горнолыжному спорту. Заключительным видом программы стала командная гонка.

– Это была самая эмоциональная, яркая и в то же время принципиальная гонка. В старт-листе сформировалось 15 команд, чтобы начать борьбу с 1/8 финала, – рассказали в федерации горнолыжного спорта России.

Команда Сахалинская область-1, имея лучший рейтинг, сразу оказалась в четвертьфинале. Горнолыжники второй островной сборной в 1/8 финала опередили Красноярский край.

В четвертьфинале Сахалинская область-1 выиграла заезд у Краснодарского края, а вторая команда проиграла кемеровчанам и выбыла из дальнейшей борьбы.

В полуфинале островитяне одолели вторую команду Калужской области (3:1). В финале соперничали Сахалинская область-1 и Ленинградская область. По итогам заездов спортсмены показали равный счет (2:2), но по лучшему времени победу праздновала островная команда.

Победителями гонки стали Софья Крохина, Леонид Трясов, Рината Абдулкаюмова и Артем Кашинцев, сообщили в региональном министерстве спорта.

Накануне по программе этапа Кубка России по горнолыжному спорту 50 участников определили медалистов в мужском параллельном слаломе.

В основную сетку пробились восемь сахалинцев. На стадии 1/8 финала их осталось пять. В четвертьфинале – трое.

До полуфинала добрались Александр Михайлов и Артем Кашинцев. Свои заезды они проиграли, и их ждала гонка за бронзовую медаль. В ней быстрее оказался Артем Кашинцев, занявший третье место.

В топ-10 заехали также островитяне Александр Михайлов – четвертый, Леонид Трясов – седьмой, Юрий Другов – девятый.

Призер первенства России

В Белорецке проходит первенство России по горнолыжному спорту. Здесь состязаются юноши и девушки до 16 лет.

Первую награду островные спортсмены завоевали в слаломе. Отличилась Дарья Косолапова, занявшая второе место.

После первой трассы она была шестой, но вторую трассу проехала гораздо увереннее, что помогло ей подняться на подиум.

В ближайшее время Дарья Косолапова выйдет на старт зимних спортивных международных игр «Дети Азии» в Кемеровской области.

Именитые параспортсмены едут на Сахалин

Южно-Сахалинск примет Кубок России по горнолыжному спорту и сноуборду для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания пройдут на трассах «Горного воздуха» с 22 по 26 февраля, а также на горе Парковой.

Боевой дух Дарьи и Дарины

Сахалинки Дарья Антосьева и Дарина Салманова стали призерами международного турнира по киокусинкай карате Russian Open Junior Cup. Соревнования проходили в Москве и собрали 2400 участников.

Дарья Антосьева стала лучшей среди девочек 8 – 9 лет (40+ кг). Дарина Салманова завоевала «бронзу» в этой же категории.

Тренеры призеров Никита Шимко и Андрей Березовский.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.