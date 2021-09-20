Приобщение к инженерии. В южно-сахалинской средней школе № 31 появился «Кванториум»

Ежегодно в России на 19 декабря приходится единый день открытия детских технопарков. Но южносахалинцы не стали ждать конца года и с опережением на три месяца в средней школе ¹ 31 открыли «Кванториум» – образовательный центр дополнительного образования. Эта новация вписалась в рамки федерального проекта «Современная школа» и национального проекта «Образование».

Обучаться в «Кванториуме» ребята будут по разным направлениям. Естественно-научный профиль позволит глубже изучить физику, химию, биологию. Технологический («Робо») расширит познания детей в сфере робототехники, искусственного интеллекта и инженерно-технического творчества.

Учеников, выбравших направление «Био», заинтересуют занятия в учебно-исследовательской лаборатории биосигналов и нейротехнологии. Здесь они станут изу­чать основные физиологические процессы в организме человека.

Из той же серии профиль «Нанолаборатория». Здесь ребята получат первое представление о современной инженерной отрасли. Высокотехнологичное оборудование позволит им лабораторным путем синтезировать и модифицировать материалы на нано- и микроуровнях и изучать их.

«Кванториум» средней школы ¹ 31, как надеются педагоги, со временем сформирует уникальную образовательную среду, развивающую способности каждого ребенка. Занятия в детском технопарке станут для ребят увлекательным и интересным дополнением к традиционному изучению школьной программы.

Елизавета Андреева.