Приоритет – повышение качества жизни на островах. К итогам поездки вице-премьеров Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко в Сахалинску область

Федеральная поддержка

18 млрд рублей из федерального бюджета планируется выделить на расселение сахалинцев и курильчан из аварийных домов. 13,5 млрд должны направить на строительство современной взлетно-посадочной полосы в главной воздушной гавани островного региона. Таких договоренностей удалось достичь губернатору Валерию Лимаренко во время рабочей поездки вице-премьеров Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко на Сахалин.

– Наш приоритет – создавать комфортную среду для жизни на островах. Без этого нельзя говорить ни о каких инвестиционных проектах. Спасибо федеральному центру за поддержку программы расселения аварийного жилья. Это значительная сумма, и мы будем стремиться выполнить все показатели, чтобы как можно больше сахалинцев и курильчан переехали в комфортные квартиры, – сказал Валерий Лимаренко.

Сахалинская область одной из первых в стране справилась с программой расселения жилфонда, признанного непригодным до 1 января 2017 года. Островной регион стал пилотным в реализации новой программы расселения. Почти 29 тысяч человек должны отметить новоселье в ближайшую пятилетку.

– Сахалин является лидером по расселению аварийного жилья в стране. В этом году президент Владимир Путин поручил начать новую программу. Мы договорились, что пилотный проект реализуем на Сахалине. В течение ближайших пяти лет 18 миллиардов будет выделено на решение этого вопроса, – отметил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. – Сахалин также демонстрирует лучшие показатели по вводу жилья в расчете на одного жителя. Нацпроект устанавливает 0,82 квадратного метра на человека. В островном регионе строят практически 1 квадратный метр на человека.

Вице-премьер рекомендовал распространить сахалинский опыт управления строительством на другие субъекты России.

Еще одним важным вопросом стало развитие транспортной инфраструктуры.

– Мы осмотрели морской порт в Корсакове и будем изыскивать возможности финансирования на его реконструкцию. Дальний Восток – стратегически важная территория для развития страны. Сахалин мог бы стать логистистическим хабом по переработке рыбы, перегрузке контейнеров, – добавил Марат Хуснуллин.

Федеральную поддержку получил один из наиболее острых транспортных вопросов – строительство новой взлетки в аэропорту Южно-Сахалинска. Нынешнюю построили в 1964 году, ее ресурс почти исчерпан. Новая полоса позволит принимать все типы воздушных судов без ограничений. А благодаря повышению категории аэродрома будут снижены эксплуатационные метеоминимумы. Это приведет к увеличению регулярности рейсов и сведет к минимуму сбои из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Особый режим на Курилах

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко вместе с губернатором Валерием Лимаренко встретились с представителями бизнеса островного региона. Стороны обсудили ряд вопросов, посвященных предстоящему введению особого экономического режима на Курилах.

– Большая часть вопросов была связана с развитием инфраструктуры. Бизнес готов инвестировать, но он должен понимать горизонты. Второй вопрос, который обсуждали — это энергетика, потому что инвестирование — это увеличение объемов мощностей. Третий вопрос связан с оформлением документации, очень много сделано, но цифровизация приносит все новое и новое. Речь о том, чтобы сделать удобнее, — рассказал вице-премьер по итогам встречи.

Особый режим на Курилах позволит сделать острова привлекательными для инвесторов за счет освобождения большинства видов деятельности от основных налогов — по налогу на прибыль, по НДС, по имущественному налогу, по налогу на землю, на транспортные средства.

– Рассчитываем, что Курилы станут драйвером для развития экономики всего Дальневосточного федерального округа. Создание особого налогового режима станет мощным стимулом для бизнеса в транспортно-логистической сфере, глубокой переработке рыбы и морепродуктов, туризме, сфере ИТ-технологий. А это сотни новых рабочих мест и горизонт планирования для людей на долгие годы. Главным результатом станет повышение качества жизни в регионе, особенно на отдаленных Курильских островах, – отметил Валерий Лимаренко.

По словам заместителя председателя правительства РФ, законопроект об особой экономической зоне на Курилах может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию. А начать действовать особый режим может уже с 1 января 2023 года.

Напомним, в июле этого года в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение по поводу дополнительных мер поддержки предпринимателей в регионе. Тогда же было заявлено о введении особого налогового режима на территории Курильских островов. Соответствующее решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным.

Виктор МАЛЫШЕВ.