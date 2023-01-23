Природа настраивается на весенний лад. Портрет сахалинского февраля

Если верить интернет-ресурсам, специализирующимся на метеопрогнозах, предстоящий февраль ожидается преимущественно пасмурным, с единичными солнечными днями. Буквально через день, а то и целую неделю может идти снег.

Росгидромет в своем вероятностном прогнозе температурного режима в России на отопительный период 2022 – 2023 годов отразил на карте любопытную картину: южная часть Сахалина попадает в более холодную зону, а северная – в обычную среднестатистическую. Граница холода пролегает почти точно по 50-й параллели…

То есть в Поронайске, где норма средней месячной температуры составляет минус 13,6 градуса, вполне может быть холоднее обычного. Так же и в других районах к югу от него…

На взгляд Сахалингидромета, в этом есть определенная логика. Погода на острове во многом зависит от циркуляции воздуха, морских течений. В феврале северная часть может попадать под влияние мощных выносов теплого воздуха из Китая через Приморье. При этом юг оказывается в окружении ледовых полей в Охотском море и холодных ветров, из-за чего воздух холоднее нормы.

В региональном управлении гидрометеослужбы помогли составить более детальный и приближенный к реалиям портрет февраля на Сахалине.

Это месяц с нестабильной погодой. Многим памятно вторжение мощного циклона в прошлом году 21 – 22 февраля. Он отметился обильными снегопадами. Из-за стихии пришлось приостанавливать работу паромной переправы. В аэропорту Южно-Сахалинска задерживались несколько рейсов. Подобные атаки ненастья вполне возможны и в нынешнем сезоне.

В январе обычно циклоны глубокие, активные, приносят с собой много снега. В феврале же циклоны могут заглядывать в наши широты чаще, но снега приносить меньше.

По многолетним данным, средняя сумма осадков в Южно-Сахалинске для этого месяца – 38 миллиметров. Среднесуточная температура в первой половине месяца колеблется у планки минус 12 градусов, а затем постепенно повышается до минус 9-ти. Если в начале месяца преобладают переносы воздушных масс с западного направления, то к концу – с юго-западного.

В начале февраля на погоду еще продолжает оказывать влияние масштабный сибирский антициклон, позже это влияние ослабевает и погода становится все более неустойчивой. Природа, таким образом, постепенно готовится к весне.

В областном центре за всю историю наблюдений рекордно теплым выдался февраль 2015 года, когда среднемесячная температура воздуха поднялась до минус 6,1 градуса. А рекордно холодным был февраль 2001 года – минус 16,7 градуса.

Владимир СЛАВИН.

К слову

В русский язык название месяца пришло из церковнославянского «февруарь», которое заимствовано из латыни: этрусского владыку подземного царства звали Фебруус, отсюда все и пошло. Древние славяне называли месяц на свой лад: сечень, межень, ветродуй, лютень, бокогрей. В старину говаривали: у февраля два друга — метель да вьюга; в феврале зима с весной встречается впервой; февраль строит мосты, а март их ломает; февраль три часа дня прибавляет.