Пришла пора, когда в школу пора. День знаний дал старт новому учебному году

Хмурый понедельник, спрятавший солнце за дождливыми тучами, не погасил в День знаний праздничный настрой детворы, родителей и педагогов. Цветы, улыбки, музыка, искренние слова поздравлений и напутствий добавили ярких эмоций.

Только в областной столице новый учебный год начался для более чем 30 тысяч учеников и 60 молодых специалистов. Первый раз в первый класс вошли 3096 малышей, а во всём регионе – 6400.

Глава области Валерий Лимаренко, поздравляя всех островитян с началом учебного года, отметил:

– Мы стремимся дать подрастающему поколению сахалинцев и курильчан самые лучшие возможности для образования. Открываем новые школьные учреждения, где дети приобщаются к науке, технике и искусству. Внедряем программы, которые помогают выпускникам добиться высоких результатов на итоговой государственной аттестации и подготовиться к поступлению в наш университет. Строим кампус СахалинТех, рассчитанный в первую очередь на островную молодёжь. Делаем всё, чтобы наша смена была успешной, приносила пользу своей семье, Сахалинской области и России.

Теперь дело за школьниками. Им оправдывать надежды. От них взрослые ждут хороших оценок, ярких открытий, проявлений одарённости в учёбе, спорте, научной работе, искусстве. Успехов им на целый год!

Людмила Артёмова.