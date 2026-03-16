Пришла весна – рыболову не до сна. Клёвое место

Вторая половина марта и первая половина апреля – этот период рыболовы-любители называют межсезоньем. Пора может быть вполне урожайной на уловы, это во многом зависит от природных условий и, главное, от того, как будет проходить паводок. В Росгидромете проанализировали гидрологическую обстановку и пришли к предварительному выводу: выше нормы максимальные уровни воды весеннего половодья могут быть на большинстве рек Сахалинской области, а также Камчатки и Чукотки. Может ли это как-то повлиять на успешность любительской рыбалки в островном регионе?

– Вряд ли, – считает наш постоянный консультант кандидат биологических наук и азартный рыболов со стажем Виталий Никитин. – Весна нынче ранняя, принесённый недавним циклоном снег быстро растает. Если и произойдут подвижки по срокам паводка, то незначительные. Сахалинским рыболовам нет смысла «заморачиваться» на эту тему, важнее подготовить своё оснащение к рыбалке в меняющихся условиях.

До конца марта и в начале апреля ещё будет возможность половить корюшку-зубатку на остатках морского припая, но вскоре нужно будет переходить на внутренние водоёмы. Эту рыбу привлекают скопления диатомовых водорослей, бокоплавов и ихтиопланктона подо льдом.

Зубаря в это время на юге острова ловят в озёрах Тунайча, Буссе, Изменчивое, Лебяжье, а также в устьях Лютоги и Найбы.

На севере Сахалина требуются более мощные снасти. Основная леска должна быть толщиной 0,25 – 0,3 миллиметра, а не 0,17 миллиметра, как это практикуется на юге. Рыба на севере не избалована наживками, охотно хватает и просто блесну, если та правильно подобрана и грамотно используется.

В марте и начале апреля в Тунайче ловят сельдь, морскую малоротую корюшку, звёздчатую камбалу. В Изменчивое и лагуну Буссе будет заходить морская малоротка, а следом за ней и корюшка-зубатка. В озере Лебяжьем и в Найбе, особенно во время приливов на море, активно ловится навага.

На участках морского прибрежья возле устьев Найбы и Лютоги, когда вода начнёт мутнеть с началом паводка, успешно ловят краснопёрку и кунджу. Краснопёрка хорошо идёт на тампоны с красной икрой, на червя и твистер.

На крупных сахалинских реках Тымь и Поронай в этот период сохраняются зимние условия. Но это не обманывает речных обитателей, чувствующих приближение весны. Начинают активничать щука, язь, кунджа и южная мальма. Гольцы спускаются вниз по течению к устьям рек, чтобы с началом ледохода выйти в морское прибрежье, где их и ловят. А с ними ещё краснопёрку и зубаря, используя воблеры и пилькеры.

Крупночешуйная крас­нопёрка, напротив, двинется вверх по течению рек. Её ловят на червя, опарыша, а ближе к морю – на мясо ракушек.

Начинаются заметные подвижки и в морском прибрежье: на западном побережье фиксируются массовые подходы к берегу дальневосточной мойвы. Следом за ней перемещаются и морские хищники – камбала, чаще звёздчатая, и бычки. Их ловят на блёсны, воблеры. Хорошо «работает» и органическая наживка для донок – кусочки мойвы.

Но важно помнить, что лёд на водоёмах весной ненадёжен и следует соблюдать меры предосторожности. И ещё – именно в этот период активничает краснокнижный сахалинский таймень. Во избежание неприятностей, если эта рыба попадётся на крючок, лучше сделать с ней селфи на память и отпустить в естественную среду обитания.

Семён РЕЧКИН.

К слову

В прошлом году Сахалингидромет прогнозировал начало половодья в обычные сроки, а местами раньше на 3 – 8 дней. На юге Сахалина – в первой половине апреля, а на реках юго-западного побережья и Корсаковского района в конце марта — начале апреля. В северной части острова — во второй половине апреля — начале мая.

P. S.

Таблицы приливов и отливов смотрите на 4-й странице.

Эксклюзивный рецепт от Виталия Никитина

Блинчики с рыбой по-сахалински

Для приготовления начинки для таких блинов идеально подходят морская крупная кунджа либо красная рыба – горбуша, кета. Филе нарезать кубиками или же пропустить через мясорубку. В фарш добавить пассерованный лук, нарезанные варёные яйца, перец и соль по вкусу и хорошо перемешать.

Рецептов блинчиков несколько. Один из них: готовим болтушку из 2 яиц, стакана молока, с добавлением щепотки соли, 1 – 2 столовых ложек сахара без «горки» (это кому как по вкусу), 3 – 4 столовых ложек растительного масла. В эту смесь засыпать полтора стакана пшеничной муки, вымесить тесто до получения однородной массы и разбавить молоком до состояния жидкой сметаны. Замечено, что особенно хорошие блины получаются на чугунной сковороде.

На финише остаётся лишь завернуть в каждый блин подготовленный рыбный фарш и поджарить получившиеся «конвертики» на сковороде. При подаче к столу полить блины растопленным сливочным маслом.

Приятного аппетита!