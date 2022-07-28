Пришли и победили. Сахалинские спортсмены хорошо выступают на турнирах

Ход конем

В рамках фестиваля «Город у моря-2022», прошедшего во Владивостоке, состоялся турнир по сёги. В нем успешно проявили себя островные шахматисты, сообщили в сахалинском министерстве спорта.

Справка

Сёги – это, можно сказать, японский родственник шахмат.

Доска для сёги немного просторнее шахматной. В ней 81 клетка (9 на 9), а не 64 (8 на 8). Фигур побольше (40, а не 32), а сами они поразнообразнее (8 видов, а не 6, как в шахматах).

Есть, конечно, и другие отличия. Так, в сёги сбитые фигуры могут снова десантироваться на доску (это исключает возможность взаимного истребления всех фигур).

Благодаря этому правилу, кстати, ничейная смерть сёги явно не грозит. Ничьей в них завершается не более 3 партий из 100. К тому же ничья тут же переигрывается.

– В сёги всего несколько сильных фигур, но как только игроки получают возможность использовать сбитые фигуры, сражение становится жестким. Наиболее примечательное различие, как я полагаю, то, что сёги в эндшпиле являются в большей мере скоростной гонкой, тогда как шахматные концовки – это «позиционная гонка», – пояснил разницу между играми один из сильнейших сёгистов мира Ёсихару Хабу.

А вот главная цель игры та же самая, что и в шахматах, – заматовать вражеского короля.

Именно это и пытались сделать участники турнира во Владивостоке. Сахалинцы не были чужими на этом празднике сёги.

Альберт Син занял первое место в возрастной группе до 12 лет, а Илья Че завоевал серебряную награду в турнире до 18 лет.

– Было круто, потому что я научился играть накануне турнира на мастер-классе. Правила игры гораздо сложнее, чем в шахматах. Сначала на мастер-классе я долго многого не понимал. Потом выстроил в голове ассоциации с шахматными фигурами, и стало легче. Очень рад, что удалось победить с первого раза! – поделился своими эмоциями дебютант-чемпион Альберт Син.

– Самым сложным для меня было запоминание иероглифов. Также возникали трудности с ходами фигур под названиями «серебро», «золото». Путался с ходом конем. Но если привыкнуть к новым правилам и понять основные планы атаки и защиты, можно сразу научиться играть довольно хорошо, особенно шахматистам, – добавил дебютант-призер Илья Че.

Их путь к Олимпу

Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу» прошли в Москве и собрали более 400 спортсменов из 35 регионов России. Островные тяжелоатлеты стали лидерами в четырех возрастных категориях.

Сахалинскую область пред­ставляли спортсмены из Холмска. Константин Травин и Полина Павлович боролись за медали в возрастной категории 10 – 12 лет, а мастера спорта России Вероника Мазалова и Глеб Отпущенников соревновались среди женщин и мужчин.

Среди участников 10 – 12 лет Константин Травин в весе до 37 кг выиграл с результатом 37 кг в рывке и 50 кг в толчке.

– Хочу отметить, что Полина Павлович показала феноменальный результат для своего возраста. В весовой категории до 55 кг она не оставила ни малейшего шанса соперницам и с огромным отрывом выиграла золотую медаль. Стала абсолютной победительницей среди девочек 10 – 12 лет с результатом 54 кг в рывке и 71 кг в толчке, – рассказал тренер призеров Артур Никитин.

Вероника Мазалова установила личные рекорды, в рывке подняла 81 кг и толкнула 95 кг. С суммой двоеборья 176 кг она выиграла в весовой категории до 64 кг и стала абсолютной победительницей среди женщин.

Четвертое «золото» выиг­рал супертяжеловес Глеб Отпущенников. В весовой категории 109+ кг он показал результат 157 кг в рывке и 200 кг в толчке.

Курильская эстафета

В минувшие выходные на острове Итуруп впервые состоялся массовый забег – дальневосточный рубеж «Курильская эстафета». В гонке с препятствиями по открытой местности приняли участие более 50 сторонников активного образа жизни, в их числе не только курильчане, но и жители Москвы, Башкирии, Хабаровского и Приморского краев.

Такое мероприятие по своей специфике является уникальным. Трасса пролегает по территории лавового плато Янкито вдоль Охотского моря с обрывистыми участками дороги и природными препятствиями в виде холмов, каменистой местности, ручья и вулканической почвы. Организаторами забега выступили министерство спорта Сахалинской области, региональный центр спортивной подготовки и администрация Курильского района.

Спортсмены состязались в трех возрастных группах — 18 – 34, 35 – 49, а также 50 лет и старше. Им предстояло пробежать вдоль берега 9 км – до финальной точки и обратно. Дополнительное препятствие экстремальному забегу создал дождь. Но участники стойко преодолели заданный маршрут, на финише их ждали заветные медали, горячий чай и вкусная солдатская каша.

По итогам забега первым среди мужчин в возрастной категории «18 – 34 года» рубеж преодолел житель села Горячие Ключи Александр Семенов. Александр работает в военном госпитале, проверить силы на дистанции решил вместе со своими коллегами.

– Не ожидал победы, цель была попасть хотя бы в десятку первых, так как участвую впервые. По сложности трассе поставлю 7 из 10, погода чуть усложнила прохождение, поэтому еще и помесили глину, – поделился впечатлениями победитель. – Очень приятно, что на Курилах теперь появилось свое уникальное спортивное мероприятие. Было бы здорово, если бы его проводили каждый год, возможно, даже несколько раз и не только по пересеченной местности.

На втором месте Сергей Ревенко, а третье разделили Камылды Алчаков и Сарыглар Ай-Хаан. Среди женщин в этой же возрастной категории самой быстрой стала Екатерина Гулевская, второй дистанцию преодолела Маргарита Шахмурадян, а третье место завоевала Ольга Шевелева.

Иван Абакумец стал обладателем золотой медали среди мужчин 35 – 49 лет, «серебро» у Евгения Кулькова, а «бронза» у Евгения Пономарева. В противостоянии представительниц прекрасной половины лучшая Алла Макарова.

Среди спортсменов 50+ равных не было Василию Субботину. На вторую ступень пьедестала взошел Гафур Гафуров, а третьим финишную черту пересек Яков Пономарев. Среди женщин пальму первенства взяла Нина Гусева.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.