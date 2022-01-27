Пришли на помощь соседям. Четыре сахалинца отмечены правительственными наградами

В Южно-Саха­лин­ске Юрий Трутнев вручил благодарности правительства РФ сахалинцам, участвовавшим в ликвидации последствий «ледяного дождя» в Приморье в 2020 году.

«Я хочу поблагодарить вас за работу. К сожалению, мы на Дальнем Востоке достаточно часто сталкиваемся со сложными климатическими условиями. Климат меняется. Возникают наводнения, пожары. «Ледяной дождь» в Приморье оставил без электричества полторы тысячи домов, 180 тысяч человек попали в зону катастрофических явлений. Со всех территорий Дальнего Востока съехались люди, чтобы помочь. Они работали практически круглосуточно. Хочу сказать вам спасибо», – отметил Юрий Трутнев.

Благодарность правительства Российской Федерации получили сотрудники Южно-Сахалинского сетевого района филиала «Распределительные сети» компании «Сахалинэнерго»: мастер участка Южно-Сахалинского сетевого района Евгений Гуляев, начальник цеха подготовки производства Семен Мищенко, начальник участка по эксплуатации и ремонту ВЛ 0,4 – 10 кВ Валерий Пак и мастер участка Холмского сетевого района Юго-Западного базового сетевого района Петр Чернов, сообщила пресс-служба полпреда президента.

«Сахалинские энергетики оперативно откликнулись на призыв о помощи коллег из Приморья. Масштаб восстановительных работ был очень серьезный, — рассказал начальник по эксплуатации электрических сетей Южно-Сахалинского сетевого района филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» Валерий Пак. — Работали в круглосуточном режиме, старались выполнить все качественно и как можно быстрее.

Виталий ШЕВЧЕНКО.