Пришли сентябрины – готовьте закрома. Календарь дачника

Осенних забот у са­доводов-огородников не меньше, чем летних. О первоочередных работах в сентябре рассказывает ведущая нашей постоянной рубрики агроном Валентина Косенкова.

После долгожданных дож­дей на картофельных грядках, где была зеленая ботва, подросли клубни. Урожай будет неплохим, но в количественном отношении все же меньше прошлогоднего, ведь раст

Обезвоживание почвы отрицательно сказалось на размерах клубней. К тому же при засухе их поры сжимаются, мякоть становится более плотной и жесткой. После дождей картофель стал гораздо вкуснее.

Перед его уборкой готовьте закрома – побелите, просушите, проветрите подвалы, чтобы сохранить все выращенное. Семенной картофель сразу раскладывайте по сортам, их нельзя смешивать. Названия напишите на коробках или вложите записки в ящики.

Освободившиеся картофельные грядки засейте рапсом листовым или другими сидератами. За месяц-полтора они успеют вырасти сантиметров на 20. Перекопав такие всходы, вы обогатите почву азотом.

В теплицах, особенно поликарбонатных, в этом году очень хороший урожай огурцов. В парниках или под дугой урожай зеленцов вдвое меньше, даже несмотря на подкормку. Растения уже слабо цветут и плохо опыляются. Если в теплице можно решить эту проблему (прожечь бумагу или установить бочку с органикой, чтобы углекислый газ способствовал завязи), то на улице этого не сделаешь.

Идет мощное нарастание плодов томатов. Продолжайте ухаживать за ними. Удаляйте со стеблей все листья до верхней кисти, на которой образовались плоды крупнее куриного яйца, за исключением одного листка – над и/или под кистью.

Если у вас нет возможности часто ездить на дачу, соберите крупные помидоры в ящички. В доме в темном месте томаты быстро дозреют. А остальные плоды пусть наливаются спелостью на кустах.

Не все дачники выполнили положенные агротехнические мероприятия на посадках перцев и сейчас наблюдают такую картину: на кустах много завязи, а ночные температуры понижаются. Поэтому недостаточно следить только за поливом и подкормкой растений, их надо утеплять даже внутри теплиц укрывным материалом. Это же касается и теплолюбивых баклажанов, иначе недоберете урожай.

После дождя мощно растут редисы всех сортов. Не затягивайте с уборкой, эти корнеплоды быстро стареют. Редьки сейчас наливаются соком, накапливают витамины и минеральные вещества. Уход за ними традиционный.

Не забывайте про подкормку кимчи. Ее растения сформируются быстрее, если надеть круглые резиночки на небольшие кочаны.

Не забудьте про матерчатые косынки на головки подсолнухов, не то воробьи раньше вас полакомятся семечками. Соберите зрелые стручки гороха и фасоли. Срезайте зелень отросшего щавеля. Кстати, его можно порезать, залить кипятком и закрутить в стеклянные банки. Зимой будет у вас на столе свежий борщ.

Земляника сейчас медленно набирает зеленую массу, что чревато ее вымерзанием в холода. Некоторые садоводы из этих соображений осенью даже не пропалывают эту культуру. Попробуйте подкормить розетки мочевиной из расчета 30 г на погонный метр. Это ускорит нарастание листьев ягодника.

На земляничных плантациях при пересадке не допускайте смешения сортов, иначе сильный полусорт вытеснит элитный.

В этом году заболело и высохло много кустов черной смородины. Выкорчевывайте их и выносите за пределы участка. На хороших кустах удалите по несколько старых веток. От здоровых растений заготовьте черенки или приобретите высокопродуктивные сорта черной смородины на сельскохозяйственной ярмарке.

Когда будете высаживать ягодные кустарники, учитывайте, что они любят светлые солнечные места. Найдите такие (по возможности) на восточной или южной стороне дачного участка. В крайнем случае, посадки можно произвести и на северной стороне, при условии, если она безветренная, защищена, как кулисой, другими кустами и деревьями.

Для кустов смородины и крыжовника выкопайте ямы 60х60х60 или 80х80х80 сантиметров. В извлеченную верхнюю часть земли добавьте полуперепревший или перепревший навоз, 200 г любого сложного удобрения для сада или огорода, 1,5 – 2 ведра воды. Хорошо перемешайте эту кашицеобразную массу.

У больших кустов удалите старые ветки, тогда корни лучше приживутся. Поместите растения в ямы, засыпьте землей. Наверху оставьте около 15 см верховой почвы. Часть стеблей, что выше корня на 2 – 3 см, углубите в почву и уплотните ее вокруг кустов. Ваша задача – вернуть их в ту среду, в какой они росли на прежнем месте.

Если кусты стоят правильно и на участке нет уклона, можно обойтись без колышков.

Но все же, чтобы кусты росли прямо, нелишне поставить сбоку колышки и сразу же подвязать к ним собранные в пучок ветки смородины и крыжовника.

Таким же способом можно пересаживать и другие кустарники и деревья. Только у последних размер ям будет больше.

Определяем на клумбы крокусы, галантусы, тюльпаны, нарциссы и прочие первоцветы, выбирая луковки покрупнее. Излишки посадочного материала предложите соседям или используйте для украшения дворов.

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