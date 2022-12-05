Присоединяйтесь! Студенты СахГУ организовали сбор подарков для детей Донбасса

Председатель совета обучающихся СахГУ Анастасия Кокшарова – инициатор акции.

– Новый год – это один из самых долгожданных и волшебных праздников, – сказала она. – И каждый из нас ждет чуда. Я прошу всех присоединиться к акции, чтобы порадовать десятки детей приятными сюрпризами. Для нас коробка конфет или плитка шоколада – мелочь. Но если мы все вместе соберем побольше подарков для ребят ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, то устроим настоящий праздник.

Сбор вещей закончится 9 декабря. За первые дни к пункту сбора уже принесли несколько теплых вязаных шапок и перчаток, конфеты и печенье. Можно также подарить настольные игры и книги. Не подойдут продукты без упаковки или в стеклянной таре, овощи, фрукты.

Акцию наших студентов уже поддержали другие вузы России: Оренбургский педагогический университет, Кубанский государственный аграрный университет и Комсомольский-на-Амуре государственный университет.

Принести новогодние подарки можно в университетский штаб#МЫВМЕСТЕ по адресу: Коммунистический проспект, 33.

Марина ЗОТОВА.