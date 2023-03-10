Притяжение далекой земли

Шавкат Содиков родом из узбекистанской Бухары. С детства мечтал стать певцом. Но в музыкальное училище принимали с документом об окончании детской музыкальной школы. А у него такого не было, и юноша выбрал профессию художника. Но со второго курса стал выступать на концертах, в КВНах, позже – петь в ресторане. Вскоре в Бухаре узнали имя молодого автора-исполнителя.

Его привлекала карьера вокалиста. Но творческие планы на время пришлось отложить, когда Шавкат женился и появился ребенок. Нужны были деньги на квартиру. И родной брат, который к тому времени занимался торговлей в Корсакове, позвал его к себе в помощники.

– В 2004-м моя семья приехала на Сахалин, – рассказал Содиков. – Думали, года на два, чтобы заработать на свой угол в Бухаре. Но все оказалось сложнее.

В Корсакове снимали квартиру. Я работал в торговле, по ночам таксовал. Когда жена ждала второго ребенка, подрядился устанавливать пластиковые окна.

Однажды я просто пел под гитару, и какому-то незнакомцу понравился мой голос. Он посоветовал обратиться в ДК «Океан» к художественному руководителю Елене Дыбской и поучаствовать в городском концерте 3 сентября в честь годовщины освобождения Южного Сахалина от японских милитаристов.

Я воспользовался советом. Тогда у меня не было авторских песен на русском языке, только на узбекском. Нравились некоторые песни Стаса Михайлова. Одну из них (про милую маму) я спел художественному руководителю ДК. И Елена Константиновна решила включить ее в программу концерта к Дню независимости России. Так что еще до 3 сентября я принял участие в двух концертах.

Как рассказал Шавкат, его первые слушатели разыскали его в социальных сетях. Спрашивали, будет ли сольный концерт и когда? А для этого, конечно же, были нужны авторские песни. И Содиков решил выполнить такую задачу к своему 33-летию, определился с темами композиций.

Свой первый музыкальный альбом «Жизнь как миг» Шавкат записал в Белоруссии на средства от проданного автомобиля.

– У меня была цель – идти вперед, писать песни, – рассказал он. – И все удалось.

Первыми появились мелодия и эмоциональный образ песни о Сахалине как о благословенной земле. Именно так ее ощущает Шавкат. Он признается, что с русским текстом к композиции испытал трудности, поэтому обратился к московскому поэту Ларисе Бархатовой. Отправил ей музыку и свое видение текста. Так в соавторстве он и появился.

У Содикова сейчас много песен различной тематики, в том числе и патриотической (к примеру, «Я твой сын, Россия»). Есть композиции о любви, добре и мире, а еще о Корсакове. За 19 лет город у моря стал для музыканта, его жены и четверых детей тихой и уютной гаванью.

Семья большая, и Шавкат пока не накопил денег на квартиру ни в Бухаре, ни в Корсакове. Содиковы живут в арендном жилье. Супруга работает в детском саду, Шавкат – в ДК «Океан» звукорежиссером и вокалистом, не чурается подработки. Старший сын – третьекурсник Сахалинского колледжа искусств, получает профессию звукорежиссера.

В родную Бухару Содиковы приезжают только в отпуск и вновь возвращаются на Сахалин. Он не отпускает их – крепко держит дружескими привязанностями и особой атмосферой.

Каждый год 5 февраля, в свой день рождения, Шавкат дает в Корсакове сольные (он их называет отчетными) концерты.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

В новом году мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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