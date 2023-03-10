Притяжение далекой земли

Шавкат Содиков родом из узбекистанской Бухары. С детства мечтал стать певцом. Но в музыкальное училище принимали с документом об окончании детской музыкальной школы. А у него такого не было, и юноша выбрал профессию художника. Но со второго курса стал выступать на концертах, в КВНах, позже – петь в ресторане. Вскоре в Бухаре узнали имя молодого автора-исполнителя.
Его привлекала карьера вокалиста. Но творческие планы на время пришлось отложить, когда Шавкат женился и появился ребенок. Нужны были деньги на квартиру. И родной брат, который к тому времени занимался торговлей в Корсакове, позвал его к себе в помощники.
– В 2004-м моя семья приехала на Сахалин, – рассказал Содиков. – Думали, года на два, чтобы заработать на свой угол в Бухаре. Но все оказалось сложнее.
В Корсакове снимали квартиру. Я работал в торговле, по ночам таксовал. Когда жена ждала второго ребенка, подрядился устанавливать пластиковые окна.
Однажды я просто пел под гитару, и какому-то незнакомцу понравился мой голос. Он посоветовал обратиться в ДК «Океан» к художественному руководителю Елене Дыбской и поучаствовать в городском концерте 3 сентября в честь годовщины освобождения Южного Сахалина от японских милитаристов.
Я воспользовался советом. Тогда у меня не было авторских песен на русском языке, только на узбекском. Нравились некоторые песни Стаса Михайлова. Одну из них (про милую маму) я спел художественному руководителю ДК. И Елена Константиновна решила включить ее в программу концерта к Дню независимости России. Так что еще до 3 сентября я принял участие в двух концертах.
Как рассказал Шавкат, его первые слушатели разыскали его в социальных сетях. Спрашивали, будет ли сольный концерт и когда? А для этого, конечно же, были нужны авторские песни. И Содиков решил выполнить такую задачу к своему 33-летию, определился с темами композиций.
Свой первый музыкальный альбом «Жизнь как миг» Шавкат записал в Белоруссии на средства от проданного автомобиля.
– У меня была цель – идти вперед, писать песни, – рассказал он. – И все удалось.
Первыми появились мелодия и эмоциональный образ песни о Сахалине как о благословенной земле. Именно так ее ощущает Шавкат. Он признается, что с русским текстом к композиции испытал трудности, поэтому обратился к московскому поэту Ларисе Бархатовой. Отправил ей музыку и свое видение текста. Так в соавторстве он и появился.
У Содикова сейчас много песен различной тематики, в том числе и патриотической (к примеру, «Я твой сын, Россия»). Есть композиции о любви, добре и мире, а еще о Корсакове. За 19 лет город у моря стал для музыканта, его жены и четверых детей тихой и уютной гаванью.
Семья большая, и Шавкат пока не накопил денег на квартиру ни в Бухаре, ни в Корсакове. Содиковы живут в арендном жилье. Супруга работает в детском саду, Шавкат – в ДК «Океан» звукорежиссером и вокалистом, не чурается подработки. Старший сын – третьекурсник Сахалинского колледжа искусств, получает профессию звукорежиссера.
В родную Бухару Содиковы приезжают только в отпуск и вновь возвращаются на Сахалин. Он не отпускает их – крепко держит дружескими привязанностями и особой атмосферой.
Каждый год 5 февраля, в свой день рождения, Шавкат дает в Корсакове сольные (он их называет отчетными) концерты.
Людмила СТЕПАНЕЦ.
В новом году мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
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7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
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