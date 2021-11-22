Притяжение малой родины. Известный композитор Игорь Слуцкий оказался нашим земляком

На минувшей неделе в Москву из творческой поездки на Сахалин и Курилы вернулся композитор Игорь Слуцкий, написавший около 300 песен для звезд отечественной эстрады.

Многим островитянам нравятся его хиты в исполнении Вики Цыгановой («Калина красная», «Приходите в мой дом»), Александра Маршала («Белый пепел»), Михаила Круга («Магадан») и проч. Слуцкий сотрудничал с Ларисой Долиной, Юрием Антоновым, группой «Лесоповал», Александром Домагаровым и другими вокалистами.

Сегодня лауреат фестивалей «Песня года-2002», «Достойная песня» и «Радио Шансон-СПб», обладатель премии «Шансон года» – гость редакции.

– Игорь, вы для нас знакомый незнакомец. В интернете мы нашли информацию, что вы родились в 1967-м в Александровске-Сахалинском. Однако уже в начале 1970-х семья переехала в Мариуполь (родной город вашей мамы). Вам тогда было пять лет. Ваше детство и юность прошли на Украине. И вы помните свою малую родину?

– Я считаю себя исключительно сахалинцем, александровцем. С этим городом у меня связаны самые первые и светлые воспоминания о доброте и дружбе людей. Они ходили друг к другу в гости, двери их домов были открыты… Есть у меня клип «Три Брата». Посмотрите его и все поймете о моем отношении к Родине.

В советское время жизнь в Александровске кипела, там было много предприятий и учреждений, учебных заведений. Сейчас город изменился не в лучшую сторону. Поэтому приезжаю на родину с добрыми и светлыми песнями, чтобы вселить в людей веру, надежду, любовь и друг к другу, и к Родине.

– Кто они, ваши сахалинские друзья?

– В Александровске – местный краевед Григорий Смекалов и семья Белецких, с которой дружила наша семья. В Южно-Сахалинске – предприниматели Анатолий Осадчий и Серегей Лукьяненко. Есть люди, которых люблю, к которым приезжаю и буду приезжать.

– Плодотворной ли была нынешняя поездка?

– Да, я написал музыку к трем песням. А моя творческая группа сняла видео для клипов.

– Знаем, что буквально на следующий день после прилета в Москву у вас был концерт в Кремлевском дворце. Вы там случайно не про Сахалин и Курилы пели?

– Нет. Это был концерт, посвященный 90-летию поэта Леонида Дербенева. Мои артисты (их у меня 40) исполняли песни на стихи юбиляра, к которым я написал музыку. А я был за роялем. Запись этого концерта скоро покажут по первому каналу.

– В последние годы СМИ не часто писали о вашем творчестве.

– Объяснение этому простое. Я много лет занимался композиторской работой, а не бизнесом и продвижением песен.

– А как они рождаются?

– Спонтанно. И все, как дети, мне дороги. Обычно какое-то время последний хит нравится больше других, пока не появится следующий. Сейчас я вдохновлен новой песней «Итуруп, Кунашир, Шикотан». Она позитивная, несет свет, значит, она правильная.

– С кем из поэтов-песенников вы сотрудничаете?

– Более 30 песен написал на стихи Михаила Танича (он вместе с Яном Френкелем воспел Сахалин). Есть композиции на поэтические тексты Юрия Николаева, Леонида Дербенева, Игоря Шаферана, Александра Шаганова, Евгения Муравьева, Анатолия Пшеничного и других. С Ларисой Рубальской сочинили пять песен, всего их будет не менее тридцати. Но, пожалуй, самое плодотворное сотрудничество у меня с Вадимом Цыгановым – записано более 80 песен (30 из них – в репертуаре Вики). Вадим мой первый соавтор, с которым дружу и работаю с 1995 года. А предыстория этой дружбы такова.

В Мариуполе окончил музыкальное училище. На Дальнем Востоке отслужил в военном оркестре и в 1990-м приехал в Москву. В моем юношеском представлении это была столица, где живут, учатся и работают на благо Родины самые умные люди. Но в перестройку все стало совсем другим, даже в столице.

Я был выброшен в самостоятельную взрослую жизнь. У меня не было ни работы, ни жилья, ни средств к существованию. Выживал, как мог, ночевал там, где приютят добрые люди. Первыми мне протянули руку дальневосточники – Вадим и Вика Цыгановы.

Началом своей карьеры считаю 1991 год. В творческом коллективе Татьяны Овсиенко работал клавишником, делал аранжировки для многих артистов. В Твери познакомился и подружился с шансонье Михаилом Кругом. Написал для него песни «Магадан», «Золотые купола», «Исповедь», «Постой, душа» и много других. В последних альбомах Михаила девять моих работ. Сейчас реализую основной проект с группой «Сентябрь» и солисткой Аленой Петровской.

– Как рождаются хиты?

– Тяжело. Надо появиться в нужное время в нужный час в нужной программе. Правда, сейчас помогает интернет. А еще хитовой песне нужен видеоряд. Так что небольшой командой снимаем клипы. В этом деле моя правая рука – супруга Виктория.

– Общаетесь ли вы с земляками Ярославом Сумишевским и Игорем Николаевым?

– С Ярославом познакомился недавно. С Игорем давно, правда, шапочно через жену Михаила Танича – Лидию Козлову.

– Когда вы уже взрослым человеком первый раз приехали на Сахалин?

– В 2011 году. Наталья Кравцова из областного центра народного творчества пригласила меня в жюри конкурса с участием талантливых островитян. Я там выступил. В 2014 году вышел мой альбом «Три Брата». Сейчас у меня есть песни о Сахалине и Курилах, так что буду приезжать чаще.

– В вашем роду были музыканты?

– Мой отец – от природы музыкальный человек, и в родне по линии мамы много музыкантов.

– А вашим детям передался этот дар?

– Младший сын занимается музыкой, сочиняет. Старший немного играет на бас-гитаре, иногда со мной ездит на гастроли. Дочь тоже занималась музыкой, но сейчас она молодая мама.

– Так вы дедушка?

– Да, мне скоро 55.

– В чем секрет вашей молодости?

– В стремлении работать, работать и работать.

– Ваше кредо?

– Это любовь – к ближнему, к Родине, к окружающему миру. Это главный двигатель в жизни человека, для меня – это истина. Кто любит, тот не зря живет, а не имеющий любви должен ее в себе взращивать.

– Вы счастливый человек?

– Очень счастливый. Для меня также большое счастье, что сахалинцы будут считать меня своим композитором. Я с детства хотел им стать. Посмотрел кинофильм «Семнадцать мгновений весны» и вдохновился музыкой Микаэла Таривердиева.

Сказал маме, что буду композитором. А дальше она трудилась над воплощением моей мечты. Родители купили фортепиано, стал заниматься и в 13 – 14 лет написал первые мелодии. В нынешнем декабре выйдет мой альбом хорошей инструментальной музыки, написанной в 1982 – 2020 годах. А сольных альбомов у меня с десяток.

– Есть ли у вас мечта?

– Моя глобальная мечта, чтобы был мир на земле и чтобы миром правила любовь. А личная – приезжать на Сахалин, на Курилы, петь песни, дарить свет, счастье и любовь.

– Чтобы вы пожелали землякам?

– Чтобы не торопились уезжать на материк. Хочу, чтобы островитяне не искали лучшей доли неизвестно где, а жили там, где родились, и преображали свой край. Ведь дело в нас самих, мы сами вершим свою судьбу и строим свое счастье.

Людмила Степанец.