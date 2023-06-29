Притяжение далекой земли

Алексей Бекетов вырос в семье охинцев, где очень любили музыку и собирали пластинки популярных в 1970 – 1980-е годы вокально-инструментальных ансамблей «Пламя», «Синяя птица», «Мелодия», а также диски.

На одном из них были записи песен Владимира Высоцкого. Пятилетний Алеша легко запоминал мелодии и тексты песен с незнакомыми ему словами. В детской памяти остался эпизод, как во время родительского собрания в детсаду его посадили на стул в центре зала и он пел песню Высоцкого из кинофильма «Вертикаль».

Алеша подрос, окончил детскую музыкальную школу по классу аккордеона, затем – колледж искусств и институт культуры в Хабаровске. Работал аккомпаниатором в молодежном ансамбле народной песни «Тимоня», а также концертмейстером в ансамбле песни и пляски Дальневосточного военного округа, в Хабаровской филармонии.

Говорит, что вырос на песнях Владимира Высоцкого, Александра Городницкого, Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Олега Митяева, Александра Розенбаума, Михаила Шуфутинского и других авторов-исполнителей.

Сейчас 46-летний музыкант играет на аккордеоне, рояле, клавишных и ударных инструментах, а также на шестиструнной и семиструнной гитарах. Дает сольные концерты, на которых исполняет песни любимых авторов в жанре лирического шансона и не только. У него в активе немало своих композиций.

Сахалин – особая страница в жизни Алексея Бекетова. Несмотря на то, что живет в Москве, он не забывает остров, куда приезжал во время студенческих каникул. Сахалинской земле он посвятил свою первую песню, написанную в 15-летнем возрасте. Она – в репертуаре его концертов и в альбоме. Рефреном в ней звучат слова: «На Сахалин меня все время тянет».

Прошли годы, но, как утверждает Алексей, «то, о чем написал в этой песне, не изменится никогда».

Бекетов участвовал в передачах «Звучит аккордеон» и «В нашу гавань заходили корабли». Он – лауреат международного песенного фестиваля «Время петь» и международного фестиваля эстрадного искусства. Так что читатели «Советского Сахалина» теперь смогут больше узнать о творчестве талантливого музыканта и исполнителя.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

Сегодня публикуем сотый материал нашего проекта, который редакция еженедельно ведет с июля 2021 года.

Изначально мы посвятили его 75-летию региона в его нынешних границах. Но тот интерес, который проявили к проекту профессиональные и самодеятельные авторы, существенно расширил его и временные, и географические рамки. Причем не только до всероссийских масштабов. Несколько участников представляли свои работы из ближнего и дальнего зарубежья. Так сообща собрали и продолжаем собирать коллекцию песен о любимых островах. И счет в ней пошел на вторую сотню.

Порой нам приходится вести поисковую работу, устанавливать авторство (иногда оно приписывается совсем другим людям). А еще – делать к аудиозаписям видеосопровождение для того, чтобы песни обрели большую эмоциональность и выразительность. Так что проект продолжает жить и работать на огромную аудиторию, поскольку транслируется в социальных сетях. В сотом материале мы расскажем об авторской песне с не оригинальным, но таким родным названием – «Сахалин».

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