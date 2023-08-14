Привет из прошлого

Не думал, что в выходные совершу нежданно-негаданно путешествие во времени. Для этого нужно было просто… пойти на рынок за свежей и дешевой горбушей, которую реализуют по программе обеспечения доступной рыбой. Пришел минут через 40 после начала торговли и понял, что быстро сделать покупку не удастся – уже образовался приличный хвост. К тому же рыба заканчивалась, но нас успокоили: сейчас приедет другая машина, от другой компании, и продажа возобновится. Машина действительно пришла, но на ней не было продавца. Люди, было, заволновались, но их снова успокоили: подойдет через полчаса. И действительно, почти через час торговля началась.

В общем, я перенесся во времена своего детства и юности, когда очередь была привычным явлением. Стояли за мясом и за маслом, за арбузами в конце лета, за мандаринами перед Новым годом… Времени на это уходило в среднем часа три. В этот раз я простоял четыре. И на удивление, даже не сильно устал. Наверное оттого, что снова окунулся в ту атмосферу и поразился, что очередь и ее психология остаются неизменными. Кто-то не хочет ждать и максимум через час уйдет. Хорошо, если скажет, за кем он занимал, чтобы занявший за ним не потерял свою очередь. Кто-то начинает сравнивать, как было в прошлый раз, когда он стоял. Другие заводят разговоры о жизни, о вечном. Да и просто о житейских делах. Мне довелось услышать разговор двух женщин (приходилось находиться вблизи них, чтобы не потерять очередь) о способах засолки рыбы, потом – о грибных местах… Что тогда, что сейчас, людям не хватает времени пообщаться. А тут такая возможность.

Конечно, как и в те времена, в очереди за доступной рыбой нашлись активисты, которые стали зорко следить за тем, чтобы без очереди никто не лез. Возгласы типа «вас тут не стояло» периодически возникали. Разобраться было действительно непросто. Кто-то отходил в тенек (день выдался жаркий), кто-то бегал снять наличные с карты, поскольку не было ясности – можно оплатить покупку по безналу или нет. Я отходил к машине, чтобы взять оттуда пакеты – сначала они были у продавца, потом закончились.

По этой причине меня и нескольких человек впереди чуть было не признали хитрецами, лезущими на халяву. И смех и грех. Но вот и совсем не смешной эпизод – стоящие за рыбой не пустили вперед себя женщину с коляской и двумя малолетними детьми. Хотя их просили об этом активисты, следящие за порядком.

– Нечего, пусть стоит, как все, а то каждый так начнет выискивать для себя уважительную причину, чтобы не стоять, – высказала общий настрой одна дама, которой до прилавка оставалось менее 10 человек.

Как и в былые времена, очередь не обходится без потрясений, чувствительных и не очень. Где-то часа через два с половиной появились разговоры о том, что рыба вот-вот закончится. Потом сообщили, что в руки дают уже не по семь, а по пять хвостов. Люди начали волноваться. Кто-то выдвинул идею – может, надо по три всего давать, чтобы наверняка? Но ее не поддержали. По итогу я принес домой даже не пять, а шесть хвостов. Можно сказать, бонус за длительное стояние.

Ну а возвратившись из прошлого в настоящее, начинаешь задумываться. Рыба по доступной цене – дело хорошее. Только в организации его не все до конца продумано. Хотелось бы, чтобы лосося привозили больше и торговали не на одной площадке. Понятно, это зависит и от подхода рыбы, и от возможностей предпринимателя.

Но если бы к торговле привлекли не одного, а двух-трех продавцов, процесс пошел более бойко?

Степан ГРИГОРЬЕВ, г. Южно-Сахалинск.