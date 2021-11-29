Привился – получи. Почти двум тысячам пенсионеров перечислены благотворительные выплаты

Как уже сообщалось, в области действует программа «Вакцинация пенсионеров», которую проводит благотворительный фонд «В будущее вместе» при поддержке властей региона.

Пожилые люди, прошедшие первую вакцинацию против коронавируса с 23 октября до 31 декабря 2021 года, получают разовую благотворительную выплату в размере 1000 рублей.

По словам директора фонда, руководителя торгово-промышленной палаты области Галины Дзюба, деньги выплачиваются во всех районах области без исключения. Речь идет не о государственных средствах, а именно о благотворительных взносах островных социально ответственных бизнесменов.

– Мы работаем в контакте с областным министерством соцзащиты, – говорит Галина Дзюба. – Оно оказывает неоценимую организационную помощь: люди получают деньги в соответствии со списками, их доставляют получателям социальные работники. Фонд отчитывается за каждый рубль. По большому счету, для работников фонда это дополнительная общественная нагрузка. Работа с людьми всегда непростая, часто приходится выступать в роли психолога, вести разъяснительную работу, объяснять смысл этой деятельности.

Поначалу деньги удавалось перевести на лицевые счета получателей уже в первые сутки после поступления заявления. Сейчас поток получателей заметно вырос, их бывает до 200 человек в день, поэтому выплата поступает в течение пяти дней.

– Мы приступили к выдаче продуктовых наборов, – рассказывает Галина Дзюба. – Единственное условие для их получения: пенсионер должен впервые привиться с 20 ноября до конца года. В пункте вакцинации нужно написать соответствующее заявление. Волонтеры в течение нескольких дней доставят продукты на дом, предварительно по телефону оповестив о своем приезде.

Желающие получить набор могут выбрать один из двух вариантов. В одном случае в набор включены тушеное мясо, сгущенное молоко, растительное масло и сахар. Во втором – тушеное мясо, крупа, растительное масло и рыбные консервы.

Напомним, сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства или в мобильном пункте вакцинации. В области действует 98 передвижных точек, оборудованных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Фонд «Будущее вместе» приглашает к участию островных бизнесменов, контактный телефон 28-23-45.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.