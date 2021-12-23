Привиться или умереть

Скажу сразу: я – сторонник вакцинации. Вакцины уже доказали свою способность справиться с самыми опасными заболеваниями. Возьмите хотя бы оспу. У людей старшего поколения на руках есть отметины от этой прививки, а для их детей и внуков она уже стала неактуальной.

Не понимаю тех, кто не только сам отказывается вакцинироваться от коронавируса, но еще и поднимает против вакцинации других. На днях в булочной одна такая женщина лет пятидесяти напустилась в очереди на покупателей в масках: «Вас заставляют их надевать, делать прививки…».

Из восьми присутствующих женщину не поддержал никто. Кто-то сказал, что маску носит добровольно, не под давлением каким-то, а оберегая здоровье свое и семьи. А одна из покупательниц в маске спросила ее: «Вы видели, как страшно болеют зараженные коронавирусом? Я видела».

Я тоже могла бы сказать свое слово. В октябре от «короны» умер знакомый мне 38-летний мужчина. Он тоже был противником вакцинации. А еще хорошим высокооплачиваемым специалистом нефтяной сферы. Он объездил полмира, и у него была возможность покорить и вторую половину. Одно плохо: у молодого человека было ожирение, с которым он не боролся, и наверняка был уже сахарный диабет. К врачам он, конечно же, не обращался и обращаться не собирался.

И когда он подхватил коронавирус, тот вцепился в него мертвой хваткой. Думаю, если бы молодой человек выздоровел, он по-другому бы относился к вакцинации.

Ульяна ВАСИЛЕНКО, г. Томари.