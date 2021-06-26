Привиться от ковида можно и в выходные

Минздрав области информирует о том, что в 26 и 27 июня во всех районах области будут работать медицинские бригады — проводить вакцинацию населения. Во всех медпунктах можно будет сделать прививку и первым, и вторым компонентом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Южно-Сахалинске иммунизацию проводят в поликлиниках, а также в торговых центрах «МегаБерёзка» «Столица», «Сити-Молл» и на площади Победы — с утра и до вечера.

Возобновлена работа передвижного пункта в парке им. Ю. Гагарина. Мобильная точка будет работать по будням с 8.00 до 20.00, по выходным – 9.00 до 19.00.

В районах прививочные кабинеты работают во всех поликлиниках. График работы передвижных пунктов вакцинации размещен в соцсетях и на сайтах центральных районных больниц.