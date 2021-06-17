Привлекая общественность. Содержание и ремонт дорог остаются важным приоритетом для администрации Южно-Сахалинска

Сегодня в Южно-Сахалинске ведется активная работа по капитальному и текущему ремонту дорог с привлечением общественников. На капремонт дорог в областном центре выделяются средства со всех уровней власти, включая федеральный бюджет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Теме развития дорожной инфраструктуры отдельный большой блок в своем отчете в минувший вторник посвятил Валерий Лимаренко. Это направление в областном центре остается одним из основных приоритетов администрации города. Так, в рамках текущего ремонта дорожного покрытия на сегодняшний день завершено обследование 146 километров дорог в границах города.

Вместе со специалистами в мониторинге принимали активное участие волонтеры и члены дорожного общественного совета областного центра. Они инспектировали в том числе качество устранения дефектов, которые присылали горожане через сервис Сахалин.Онлайн. С момента начала инспекций было выявлено более 5 тысяч проблемных моментов. Восстановительные работы выполнены в объеме более 55 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

— Все благоустройство делается для горожан, у власти и у жителей могут быть разные взгляды на обустройство. Поэтому привлечение общественности всегда полезно для общего дела. Новый подход к содержанию дорог себя оправдал, проделана большая работа. Вместе с тем деятельность по контролю текущего содержания дорог в городе общественниками будет продолжена, — прокомментировал член городского дорожного общественного совета Валерий Ерохов.

В 2021 году муниципалитет также ведет работы по капитальному ремонту дорог. В этом году планируется закончить начатые в прошлом строительном сезоне дорожные участки, а также отремонтировать новые. Так, уже в сентябре будет сдан капитально отремонтированный участок улицы Комсомольской от пр. Победы до ул. Пуркаева, в скором времени начнутся работы и на втором участке данной улицы в границах от ул. Емельянова до ул. Пуркаева. Также в этом году капитально ремонтируется участок ул. Украинской от моста до пр. Мира. Кроме того, запланированы благоустройство улицы 4-й Железнодорожной и капремонт ул. Памятной в районе «Ласточки». Более подробно ознакомиться с планами по капитальному ремонту дорог можно по ССЫЛКЕ.

Виктор ГОРОДОВ.