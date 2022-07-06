Привокзальная площадь в Южно-Сахалинске станет более функциональной и удобной

Пассажирам будет намного удобнее добираться до станции с багажом и уезжать оттуда, прибыв на поезде.

Как рассказали в мэрии областного центра, на привокзальной площади появится транспортно-пересадочный узел. Изменилась схема организации дорожного движения – на прилегающих к площади Компроспекте и улице Карла Маркса вместо одностороннего движения теперь двустороннее. Наносится новая разметка, с выделенной полосой для общественного транспорта. Парковка личных автомобилей ограничена.

Согласно планам, на привокзальную площадь станут заезжать ряд городских маршрутов. Таким образом, людям не придется, как сейчас, идти до вокзала или от него 700-800 метров.

Изменения на прилегающей к железнодорожной станции территории – составляющая часть транспортной реформы. Она предусматривает создание нескольких транспортно-пересадочных узлов, которые сделают перевозки внутри областного центра более комфортными. Запланировано также обновление автобусного парка, внедрение умных светофоров, позволяющих улучшить пропускную способность улиц.

Владимир ПАВЛОВ.