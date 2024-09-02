Привёл сентябрь с собою осень. А работ на земле ещё немерено

Если кожура на молодом картофеле поздних сортов не шелушится, клубни надо убирать. А если шелушится – повремените с уборкой ещё неделю. Выкапывайте клубни и тогда, когда обнаружите в лунке до трёх подгнивших картофелин. Такой урожай лучше оприходовать до нового года, ведь он не будет отличаться лёжкостью.

На картофеле поздних сортов срежьте зелёную ботву, чтобы фитофтора не проникла в клубни, и пусть они ещё побудут в земле. Грядки с пожухлой ботвой убирайте и перекапывайте, тогда в следующем году сорняков поубавится.

Постоянные дожди, хоть и тёплые, не лучшим образом повлияли на различные культуры. Томаты зреют, хоть и небольшие по размерам. Огурцы пошли, но в меньшем количестве, чем в 2023-м. Морковь и свекла тоже отстают по урожайности от прошлогодних. А вот кочаны капусты завязываются хорошо. Рыхлите и окучивайте посадки, защищая их от капустной мухи. Можно под вилками просыпать опилки и опрыскать растения настоем чеснока.

Листья клубники, надеюсь, вы уже срезали, розетки подкормили мочевиной для ускорения отрастания новой зелени. Старым посадкам больше не требуются удобрения, а вот землю на новых плантациях можете подкормить.

Когда на кустах смородины всех видов опадёт листва, займитесь обрезкой старых веток. Удалить можно до шести из них. Но это в том случае, если кусты находятся не на розе ветров и им не грозит вымерзание. В противном случае этим агроприёмом воспользуетесь весной.

Обрезку малины надо было провести ещё в августе. Но если у кого-то идёт быстрое нарастание побегов малины, их можно укоротить, но не более чем на 5 см. Основательную обрезку проведёте весной. И не забудьте посадки малины опрыскать бордоской жидкостью.

Займитесь пересадкой деревьев и кустарников. При такой температуре и влажности они успеют укорениться до морозов. Для саженцев копаем ямы 60х60х60 см (на два штыка лопаты), бросаем на дно перепревший навоз и верхний слой почвы. Саженец помещаем в углубление так, чтобы место прививки находилось над землёй на высоте 5 см. Почву хорошо поливаем, ставим колышек в 3 – 5 см от ствола молодого растения. Привязываем его вверху и внизу, грунт притаптываем и ставим треногу.

Яблони, сливы и груши, отдавшие урожай, обработайте против вредителей 3-проц. раствором бордоской жидкости.

В нашем климате хорошо растут и не поражаются болезнями лилия даурская, лилия белая, азиатские гибриды. На многих разновидностях лилий уже появились коробочки с плоскими семенами неправильной треугольной формы. Их можно собрать и через неделю посеять в перекопанную землю. Перед этим внести в почву минеральные удобрения (30 – 50 г на 1 кв. метр) и калийную соль (20 – 30 г на 1 кв. метр). Луковицы лилий высаживайте в борозды или лунки на расстоянии 15 – 30 см друг от друга и на глубину, равную высоте трёх луковиц. На зиму такие клумбы надо будет укрыть лапником на 20 – 30 см.

Сейчас пора высаживать первоцветы – крокусы, шафраны, галантусы, нарциссы. Займитесь этим и помните: глубина посадки должна равняться 5 диаметрам луковиц.

Валентина Косенкова, агроном.

Вопрос – ответ

Меняйте овощи местами

Хочу составить карту севооборота на своём участке. Какие виды овощей не следует сажать друг после друга на следующий год?

Е. Поливанова, г. Корсаков.

Помидоры не следует выращивать после картофеля, так как обе культуры относятся к семейству паслёновых, у них общие болезни и вредители. По этой же причине в теплице можно выращивать одновременно помидоры, перец и баклажаны (все они паслёновые), но на другой год ни одно из этих растений не стоит сажать на это же место.

Наука – садоводам

Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства провёл испытания разных сортов крыжовника и рекомендует лучшие из них.

Так, из крыжовников ранних сортов созревания хорошо проявили себя «берилл», «командор» и «уральский виноград». Первый из них даёт с бесшипного куста в среднем 5,5 кг ягод бело-зелёного цвета. Второй – с бесшипного куста 6,5 кг ягод чёрного цвета и отличного вкуса. Слабошиповатый куст третьего порадует сбором 3,2 кг ягод десертного вкуса.

Из крыжовников среднего срока созревания учёные рекомендуют «черносливовый» и «розовый крупный». Первый даёт со слабошиповатого куста 4,2 кг тёмно-бордовых ягод десертного вкуса. Второй – шиповатый, но превосходит предыдущий сорт по урожайности почти на 800 г.

Поздний районированный сорт «малахит» тоже хорош. На кусте в среднем созревает 4,2 кг кисло-сладких ягод зелёного цвета.

Адрес СахНИИСХ – Южно-Сахалинск, п/р-н Новоалександровск, пер. Горького, 22.