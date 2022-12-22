Приятно получить квартиру. Наш регион обошел всех по темпам переселения из аварийного жилья

В нынешнем году строители островной области сдали в эксплуатацию больше 500 тысяч квадратных метров новых квартир. Это рекордный показатель для области, по темпам жилищного строительства Сахалин и Курилы входят в число лидеров строительного состязания российских регионов. Кроме того, новые квартиры пришлись ко двору, как только речь зашла о пре­одолении последствий трагедий, потрясших Тымовское 19 ноября 2022 года.

На новом месте

— Тепло, уютно, есть застекленный балкон. Я очень благодарна, что все вопросы были решены в кратчайшие сроки, — жительница Тымовского Евгения Минченко довольна новой квартирой. Прежнюю она потеряла в ночном пожаре 19 декабря, когда в поселке сгорела деревянная двухэтажка на восемь семей. Теперь обживает новую «однушку» в райцентре.

Дом Минченко сгорел, когда еще спасатели работали на развалинах подъезда дома по Библиотечной улице — суббота 19 ноября обрушила на Тымовское два несчастья. Под грудой шлакоблоков погибли десять человек, в их числе оказалось четверо детей.

Тымовчан, лишившихся жилья от разрушения подъезда на Библиотечной и пожара двухэтажного дома, временно разместили в маневренном жилом фонде. Часть пострадавших приютили родственники.

Власти сразу же озаботились помощью: часть бесквартирных жителей поселка получили новое жилье. В кратчайшие сроки решением председателя правительства Алексея Белика из резервного фонда региона муниципалитет получил средства на покупку 20 квартир.

Тымовчане подтверждают расторопность областной власти.

— Сразу после взрыва нам предоставили временное жилье. Теперь мы переселились в новую трехкомнатную квартиру, — рассказывает житель поселка Максим Хоров. — Никаких претензий нет, наоборот, огромное спасибо всем, кто нам помогал, кто не оставил в беде.

Кроме новых квадратных метров, островной бюджет выделил финансовую помощь пострадавшим тымовчанам. Для компенсации утраченного имущества сахалинцы получили по 500 тысяч рублей.

Тысячи новоселий

Сахалинская область первой из регионов России досрочно завершила программу расселения жилья, в которую вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

За два года на Сахалине «ликвидировано» 160 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. В 2020 году жилищные условия улучшили больше шести тысяч человек. В 2021-м — почти четыре тысячи. В этом году из аварийного фонда в новые квартиры переехали больше трех тысяч человек. Темпы расселения повышали по прямому поручению губернатора Валерия Лимаренко.

Успехи на этом направлении работы позволили региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку программы. И российское правительство одобрило выделение области еще 11 миллиардов рублей — наибольший объем финансирования среди прочих субъектов РФ. Так что в ближайшую пятилетку новоселье должны отметить примерно тридцать тысяч сахалинцев.

Большая и светлая

— У меня была однокомнатная, но меньше по площади. Здесь большая, светлая, а самое главное — теплая квартира, — невельчанка Ирина Соловьева довольна жилплощадью в доме № 63б по улице Ленина. — Я приходила заранее, говорила о недочетах, которые заметила. Все устранили.

Квартиры в монолитном доме сдали с ремонтом — получай ключи, расставляй мебель и живи! Балконы застеклены, поклеены современные обои, полы покрыты линолеумом, установлены двери, электроплиты, водонагреватели и необходимая сантехника. Во дворе свежая детская площадка. Через дорогу детский сад и магазины, через остановку — поликлиника.

С переездом невельчан поздравлял зампред областного правительства Сергей Олонцев.

— Приятно вручать ключи в преддверии праздника. Люди отметят Новый год уже в новых квартирах, — порадовался Сергей Олонцев, выполнивший обязанности Деда Мороза.

За год Невельскому району удалось переселить из аварийного жилого фонда на новые квадратные метры больше сотни сахалинцев. Сейчас на улице Северной прибрежного райцентра стартовало строительство многоквартирного дома. Здание сдадут комиссии до конца 2026 года.

Петр ГРАДСКИЙ.