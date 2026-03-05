Приёмная кампания СахГУ в этом году обещает быть масштабной

Вуз готовится принять наибольшее за всю новую историю университета количество студентов на бюджетку.

Всего объявлено 1098 бюджетных мест на все формы обучения — это на четверть больше, чем годом ранее. На очной форме бакалавриата больше всего их выделено на технические направления. Причём здесь открываются новые образовательные программы для подготовки специалистов по самым востребованным направлениям на Дальнем Востоке.

Вопрос развития университета и подготовки кадров для экономики региона обсудили на заседании областного правительства.

— На островах делается всё возможное, чтобы молодёжь оставалась получать высшее образование дома. Для этого развиваем инфраструктуру: уже ввели в эксплуатацию новый современный студенческий городок, активно достраиваем кампус СахалинТех. Ежегодно увеличиваем число бюджетных мест. Особенно важно отметить, что СахГУ стал опорным вузом Газпрома — единственным на Дальнем Востоке. Этот статус открывает для нашей моло­дёжи дополнительные, существенные образовательные и карьерные перспективы, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко. – Качественное высшее образование должно быть доступным для сахалинских ребят прямо здесь, на родной земле. Это обеспечит нас квалифицированными кадрами, которые знают и любят свой остров. Каждый новый специалист, получивший образование в СахГУ, — это инвестиция в будущее нашего региона.

Университет ведёт системную работу с муниципалитетами области, чтобы понимать реальные планы выпускников школ. Эта работа помогает выстраивать адресную профориентацию и поддержку талантливых школьников.

Главное нововведение этого года — запуск трёх новых образовательных программ: «Аквабиотехнология», «Социология рекламы и маркетинга» и «Геоаналитика и пространственное планирование туризма». Каждая из них создана под конкретные отраслевые задачи региона. Кроме того, впервые бюджетные места получили направления, которые открылись годом ранее: информационная безопасность, журналистика и техническая физика. После долгого перерыва возобновляется бюджетный набор на юриспруденцию.