Приюту для собак — другое место. Прокуратура области установила: в Холмском районе нарушается земельное законодательство

«Как собаке пятая нога» – под таким заголовком в «Советском Сахалине» (№ 65 от 14 сентября) было опубликовано письмо Елены Комлевой, Марины Дмитриевой и еще 48 жителей с. Костромское Холмского района.

Они были возмущены тем, что муниципальная власть решила разместить приют для 750 бездом­ных животных в зоне, отмежеванной от особо охраняемого памятника природы регионального значения «Мыс Слепиковского». И это всего в нескольких сотнях метров от частного сектора и реабилитационного отделения областной психиатрической больницы, что будет нарушать санитарно-защитную зону и шумоизоляцию.

Обращения жителей с. Костромское за разъяснениями в муниципалитет и другие инстанции результатов не дали. Чиновники были уверены в правоте своих действий и 20 августа заключили муниципальный контракт с организацией ООО «Инстройпроект» на выполнение до 1 декабря нынешнего года подрядно-изыскательских работ с привязкой к означенной территории.

В ситуацию вмешалась областная прокуратура. Как следует из официального ответа и. о. прокурора области, старшего советника юстиции Андрея Колесникова, проверкой установлено, что земельный участок под строительство приюта предоставлен с нарушением требований действующего законодательства. Земля сельскохозяйственного назначения не может использоваться под такой объект.

Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений в адрес администрации муниципалитета, а также 13 октября направила информацию о выявленных нарушениях закона председателю правительства Сахалинской области Алексею Белику.

Редакция полагает, что на подобную ситуацию в принципе следует смотреть шире. И не только с точки зрения законодательства (сегодня есть примеры, когда в силу разных обстоятельств землям сельскохозяйственного назначения меняют статус), но и с точки зрения целесообразности и прав людей на комфортное проживание. Это не менее весомое основание, по которому не следует строить собачьи приюты для содержания огромного количества животных вблизи жилья и социальных объектов.