Призрак «МММ» в Березняках. Молодая семья доверила строительной фирме ипотечные деньги и в результате живет в съемной квартире и с огромными долгами

Поначалу даже трудно понять, на что смахивает история, в которую попала сельская учительница. А потом приходит на ум поговорка о том, что все новое – хорошо забытое старое.

Потому что все произошедшее очень напоминает механизм действия финансовой пирамиды «МММ» 90-х годов, которую многим до сих пор трудно забыть. Конца этой эпопеи не видать.

Одна сторона получила деньги за постройку частного дома и только кормит обещаниям о будущем жилье, другая слушает их с осени прошлого года и остается без собственного угла и с большими долгами.

Подходящие условия за 7 миллионов

Наталья преподает в березняковской школе. Лет пять назад они с мужем в ипотеку купили жилье в селе Сокол (Долинский район). Очень хотелось иметь свой дом рядом с работой. В окрестностях Березняков развернулось индивидуальное жилищное строительство. Наталья оформила кредит на приобретение там земельного участка.

Узнав, что маме одной из ее учениц частный дом построила долинская строительная компания «Тепло Дом», договорились встретиться с ее руководителем.

– Встреча с ним оставила благоприятное впечатление, – с грустной улыбкой вспоминает события прошлого года учительница. – Он меня убедил, что даст мне возможность обрести индивидуальное жилье. Обсудили все с мужем и сошлись во мнении: надо начинать, ведь компания уже построила в Березняках дом рядом с нашим участком.

Учительница оформила дальневосточную ипотеку на 15 лет в размере 6 млн рублей. Банк взял в залог земельный участок, который Наталья приобрела на взятый ранее кредит. Ежемесячный платеж составлял 36 706 рублей.

Чуть больше года назад, 9 февраля она подписала договор подряда. Стоимость работ составляла свыше 7 млн рублей. Согласно документу, начать работы должны были 28 февраля 2022 года, закончить, что называется, «под ключ» – 31 октября того же года.

В марте 2022-го индивидуальному предпринимателю-застройщику банк перевел 6 млн рублей. Но тот, как объясняет Наталья, сразу поставил условие – нужна вся сумма целиком. Иначе работы на будущем доме не начнутся.

Чтобы внести оставшиеся деньги, супруги решили продать ипотечную квартиру в Соколе. Сделать это оказалось не так просто, как представлялось. В частности, нужно было рассчитаться с банком, долг на тот момент составлял около полутора миллионов рублей. В итоге собралась сумма, которую нужно было доплатить застройщику нового жилья, – 1,575 млн рублей.

Продав квартиру в Соколе, с июля 2022 года стали снимать жилплощадь в областном центре. И тут началось…

– Полтора месяца лета застройщик не крыл крышу, объяснял, что нужна неделя без дождя, а дождь будет. Но неделями стояла хорошая погода, а нам ничего не строили, – вспоминает Наталья. – Потом застройщик сказал: кровельный материал для крыши у него есть, но согласны ли мы отвечать за то, что крыть будут в дождь? Потом сказал, что кровельного материала нет… В итоге крышу покрыли к концу октября. Других работ практически не выполнили.

От претензии к претензии

К тому времени дом уже должен был стоять готовым к заселению. Но об этом не могло быть и речи: строители возвели только, говоря их языком, коробку – стены с крышей, вставили окна. Ни отопление, ни воду не подключили, не сделали толком потолок. Внутри ничего не покрыли штукатуркой, фасад не отделали.

Супруги, как велит законодательство, написали претензию на электронную почту. Глава «Тепло Дома» представил дополнительное соглашение на продление работ.

К этому времени появились материальные сложности – помимо выплат по кредитам нужно было ежемесячно отдавать в пределах 40 тыс. рублей за съемную квартиру. В сумме набегало 120 тыс. каждый месяц. Через маму ученицы, что свела их с «Тепло Домом», супруги предложили застройщику компромиссный вариант – он будет переводить им деньги на оплату квартиры, тогда они готовы подождать. Руководитель компании, вроде, согласился, но денег к оговоренному сроку не перечислил.

Сказать, что Наталья была ошарашена – не сказать ничего. Позвонила застройщику и услышала в ответ, что платить за съемное жилье он не будет, поскольку сам испытывает финансовые трудности.

В конце 2022 года семья с помощью юриста оформила претензию к застройщику. Документ отправили заказным письмом, однако за ним на почту просто никто не пришел, и оно вернулось отправителям. Потом супругов снова обнадежили – в конце декабря фирма получит необходимые материалы, работы продолжатся. Но с мертвой точки дело так и не сдвинулось.

Жизнь между тем превращалась в ад. На выплаты уходила значительная часть заработка. Из-за того, что муж заболел, пришлось взять очередной кредит. Наталье теперь приходится ездить на работу в Березняки и обратно (путь со съемной квартиры неблизкий) на общественном транспорте.

2 февраля с застройщиком удалось встретиться на строительной площадке. Он сказал, что денег у него нет, но он вот-вот возьмет кредит и все доделает.

Потом стал говорить, что отдает в залог квартиру, деньги поступят со дня на день, и он сразу же купит нужные строительные материалы на Сахалине, чтобы не ждать поставок с материка.

– Прошло почти две недели, – говорит учительница. – И все то же самое. Никакого кредита он не взял (то ли не ходил, то ли ему отказали), мы просили выслать документы о поставке материалов – он не выслал… Разговаривать с нами отказался.

В прокуратуре Южно-Сахалинска, куда в феврале обратилась Наталья, ответили, что материалы передали в полицию. Месяц она ждала оттуда ответа, не дождалась. Написала жалобу в прокуратуру области на бездействие должностных лиц.

– Через два дня мне из полиции позвонил следователь, я ответила на его вопросы, и мы подумали, что все наконец решится, – вспоминает педагог. – А в апреле мне сообщили, что 24 марта в возбуждении уголовного дела по нашему случаю отказано – застройщика не смогли найти, а потому, вроде как, и оснований для заведения уголовного дела нет…

Вдобавок ко всем бедам учительница не может забрать свои стройматериалы стоимостью почти 15 тысяч рублей, которые семья отдала хранить на склад застройщика. Писала заявления в полицию о самоуправстве, обращалась к работникам «Тепло Дома». Ответов тоже нет.

Итог – деньги, взятые по «Дальневосточной ипотеке», выплачены, условия договора не выполнены, семья сидит без жилья.

Можно, конечно, обратиться к другим фирмам, чтобы они доделали то, что не доделал «Тепло Дом», но стоимость этих работ для семьи сейчас неподъемная. Кстати, побывавшие в недострое строители сказали, что работ выполнено миллиона на три. Возникает вопрос: отчего перестало хватать средств, чтобы все довести до ума?

Узнать мнение директора «Тепло Дома» не вышло – номер, который дала Наталья, не отвечал. Претензий у правоохранителей к нему тоже нет, подтверждает адвокат, к которому учительница обратилась за помощью.

Вопрос доверия

По утверждению учительницы, не одна она оказалась в таком положении. Еще шесть или семь пострадавших уже подали жалобы на строительную компанию. И у них тоже маткапитал, «Дальневосточная ипотека», и по двое или трое маленьких детей.

На сайте компании есть только один отрицательный отзыв от 30 марта: не достроил дом и скрылся…

Волей-неволей вспоминается история с финансовыми пирамидами, бравшими деньги от населения. Тогда, в 90-е годы, компании принимали наличность под обещание огромных процентов. Самым первым клиентам повезло, а вот остальным… Средства, которые несли люди, шли на то, чтобы выплатить обещанное предыдущим вкладчикам. Неудивительно, что на всех стало не хватать, афера больно ударила по многим.

По словам адвоката Натальи, в действиях компании налицо признаки уголовного преступления:

– Мне до конца непонятно, почему полиция отказывает в возбуждении дела на основании того, что не может найти застройщика? Дело ведь можно возбудить и до того, как его найдут.

Тем более, что по имеющейся от доверителя информации обратившихся с заявлением в органы на данного застройщика еще несколько семей. И потом, когда с подобными заявлениями о недобросовестных подрядчиках обращаются органы власти, отказов со стороны полиции не бывает.

Может сложиться так, что предъявлять компании нечего – она же построила коробку, крыша над головой есть. Продолжить же работы самим проблемно, это не позволяет сделать ранее заключенный договор. Если начал сам доделывать работы, то нарушил договор (хоть он и так не исполняется), и у застройщика есть все официальные основания этот договор расторгнуть. Такие схемы тоже в ходу у недобросовестных предпринимателей.

В этой истории есть еще один немаловажный момент. Строительство своего жилья для закрепления на Сахалине и во всем дальневосточном регионе стараются стимулировать на самом высоком уровне с помощью той же «Дальневосточной ипотеки». Но получается, что все надежды могут разбиться о ненадежного либо проблемного застройщика. Что-то подобное было не так давно с долевым строительством – компании собирали деньги у частных лиц и благополучно исчезали.

Некоторые даже не начинали работы, другие только возводили фундамент. У всех тоже была масса объяснений про внезапно возникшие трудности. А люди продавали жилье, чтобы приобрести более комфортные квадратные метры, и оставались ни с чем. Только в судах не всегда можно было доказать злой умысел или мошенничество. Более-менее навести порядок удалось лишь после запуска определенных ограничительных механизмов, чтобы застройщики не могли так просто раствориться с чужими деньгами.

Наверняка, нужно подумать и над тем, чтобы ввести подобные ограничения для тех, кто берется строить по «Дальневосточной ипотеке». Чтобы из-за ненадежной (а может, и недобросовестной) компании не разрушилось доверие ко всему замыслу заинтересовать людей в закреплении на островной территории.

Евгений АВЕРИН.