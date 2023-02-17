Призрак очереди. В Охе закрывается почтовое отделение в центре города. Это тревожит население

Причина, как объяснил мэр Евгений Михлик, простая – здание не соответствует федеральным требованиям. Такое разъяснение ему дали в региональном управлении Почты России.

Глава района подчеркнул: свою задачу он видит в том, чтобы не допустить ущемления интереса охинцев, ведь почта это социально значимый объект.

Население, которое обслуживалось в закрывающемся с первого дня весны отделении, возьмут на себя два других, в стороне от центра. Здесь, как пояснил Евгений Михлик, появятся дополнительные окна. Почтовое ведомство в своем официальном ответе мэру сообщило, что будет пересмотрен график работы, чтобы возросший поток клиентов не создавал очередей и нервотрепок. Для тех, кого закрывающееся отделение обслуживало на дому, ничего не изменится – как и раньше, им будут приносит пенсии, корреспонденцию и пр.

Однако все эти намерения не уменьшают тревоги охинцев, судить об этом можно по отзывам в интернете.

Больше всего людей тревожит, что вырастут очереди. Охинцы недоумевают: где расположатся дополнительные окна, если помещение в другом отделении небольших размеров?

Поэтому одна часть северян просит оставить все как есть и отменить решение о закрытии, другая предлагает свои варианты. Например, предоставить почте одно из муниципальных помещений недалеко от здания, которое прекратит работу 1 марта. Тогда пожилым людям, живущим в том районе, не придется далеко ходить и терпеть неудобства.

Тревожно и самим работникам – они опасаются сокращений, которые могут последовать вслед за закрытием.

Сам мэр сообщил, что держит связь с региональным управлением Почты России и лично следит за ситуацией.

Эдуард САМОЙЛОВ.