Призрак «Полариса». Даже после утилизации сахалинский теплоход напоминает о себе судебными исками

Казалось бы, пора, как страшный сон, забыть об этой посудине 1968 года постройки, необдуманно приобретенной областью для курильчан в 2013 году у Мурманского морского пароходства. Но нет, призрак «Полариса» продолжает не только напоминать о себе, но и требовать от его правообладателя – Сахалинской дирекции по реализации федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов новых бюджетных расходов.

В областном арбитражном суде «призрак» настолько убедительно выступал на стороне корейской компании Heon Seung Shipping Co. Ltd., что суд решил до копеечки удовлетворить исковые требования и безотлагательно в ее пользу взыскать с дирекции задолженность за оказанные услуги в размере 2 584 377 руб. 31 коп.

Такая сумма значится в определении арбитражного суда. А набежала она за 2016 – 2018 годы, что отбуксированный в Пусан «Поларис» с вышедшим из строя главным двигателем простоял у пирса судоремонтной компании в ожидании своей участи. Хотя многим специалистам изначально было ясно: реанимировать выведенный из эксплуатации теплоход с многочисленными дефектами и, по сути, остановкой «сердца» – это огромные деньги на ветер.

Предпринимались попытки продать теплоход, но безуспешно. «Умных» покупателей не нашлось, и «Поларис» определили на стоянку на целых два года. Только вот услуги компании Heon Seung Shipping Co. Ltd. полностью не оплатили. Как и следовало ожидать, начались долгие судебные тяжбы представителей корейской стороны с несколькими островными коммерческими структурами и госучреждениями. И вот сахалинский арбитраж вынес определение в пользу истца. Правда, это еще не финал. У ответчика по закону есть право обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Коротко о предыстории. Инициатором приобретения судна 1968 года постройки для перевозки пассажиров и грузов на линии Сахалин – Курилы выступило региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Было это в 2013 году. Поддержали министерскую инициативу экс-губернатор Александр Хорошавин и большинство депутатов облдумы (за исключением Светланы Ивановой и Галины Подойниковой, оказавшихся более дальновидными).

Приобретение и перегон судна обошлись областному бюджету в 140 млн рублей. Сахалинская дирекция по реализации федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов передала его в оперативное управление ЗАО «МК Сахалин – Курилы».

Знакомство жур­налистов «Советского Са­ха­лина» и предста­ви­теля обще­рос­сий­ского народного фронта Вячеслава Емченко не с рекламным проспектом о комфортабельности «Полариса» как круизного судна ледового класса, а с документацией о его реальном техническом состоянии вызвало множество вопросов. У сахалинских чиновников в 2013 году они, увы, не возникли. Возможно, в министерстве не обладали всей полнотой информации и потому заявляли: «Все службы судна находятся в работоспособном состоянии, а благодаря бережной эксплуатации износ корпуса, узлов и механизмов находится в разумных пределах, что позволит в дальнейшем эксплуатировать теплоход долгие годы при выполнении требований Российского морского регистра судоходства».

«Советский Сахалин» не разделял такой оптимизм и стал единственным региональным изданием, подвергшим критике сомнительную, с точки зрения журналистов, сделку (комментарий «7 дней. Итоги», № 146 от 24.12.2013 года; статьи «Поларис»: был бы новый, никто бы и слова дурного не сказал», № 3 от 14 января 2014 года и «Коррупционный крен «Полариса», № 7 от 28 января 2014 года).

Эти публикации побудили областное правительство подать в суд на редакцию газеты и ее авторов. Суть иска: признать сведения, размещенные в печатном издании и на официальном сайте газеты, не соответствующими действительности, порочащими деловую репутацию, и возложить на редакцию обязанности опровергнуть размещенные сведения.

Южно-сахалинский городской суд не согласился с доводами представителя истца по первым двум материалам газеты и заявил: «С учетом установленных по делу обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что распространенные ответчиками сведения не являются порочащими деловую репутацию правительства Сахалинской области, в связи с чем отказал в удовлетворении законных требований в полном объеме». Тогда истец подал апелляционную жалобу в областной суд. Однако президиум областного суда оставил без изменения решение первой судебной инстанции.

По третьей статье – «Коррупционный крен «Полариса» судебная коллегия по гражданским делам областного суда тоже отказала в удовлетворении исковых требований регионального правительства к редакции газеты «Советский Сахалин» и автору Вячеславу Емченко.

То, что и журналисты, и представители общероссийского народного фронта, и большинство островитян не ошиблись в своих оценках и неоптимистических прогнозах, показала жизнь. Уже через несколько месяцев эксплуатации «Поларис», переданный во фрахт морской компании «Сахалин – Курилы», пришлось ремонтировать в Республике Корея, через год – в Китайской народной республике. Еще через двенадцать месяцев произошла аварийная ситуация – вышел из строя главный двигатель. Изношенное «сердце» судна остановилось.

Фрахтователю судна, находящегося в областной собственности, власти предложили самостоятельно устранить поломку. По заключению специалистов, она возникла из-за ненадлежащей эксплуатации агрегата. Но бизнес-структура отказалась нести большие расходы и просто оставила теплоход в порту Корсакова.

Курильчане вновь оказались без востребованного транспортного средства. Тем временем профильное министерство в этом вопросе бездействовало, что дало повод губернатору Олегу Кожемяко в ноябре 2016-го освободить профильного министра Владимира Дегтярева от занимаемой должности.

В ситуации с «Поларисом» надо было что-то предпринимать. В администрации области решили провести независимую экспертизу поломки и отремонтировать судно в Республике Корея. Специалисты трех независимых организаций составили акт, что авария главного двигателя случилась из-за ненадлежащей эксплуатации судна фрахтователем. Кроме того, была рекомендация заменить ряд узлов и агрегатов.

Потом еще одна комиссия детально обследовала теплоход и обнаружила множественные дефекты его корпуса. Местами он сильно проржавел, стенки истончились, износ отдельных переборок составлял около 70 проц., были деформированы балластные танки, а палубы зияли сквозными дырами, вызванными коррозией металла. Было очевидным: даже если вложить в ремонт около 200 млн рублей, все равно не будет гарантий дальнейшей безопасной эксплуатации «Полариса», поскольку, по мнению экспертов, теплоход практически исчерпал свой ресурс.

Мурманского дряхлого «старичка», на которого сахалинские власти делали ставку как на богатыря, которому не страшны даже мощные ледяные поля, пришлось на буксире транспортировать в Пусан. Там он еще два года (до своей утилизации) тянул деньги из областного бюджета. По одним данным, это транспортное средство в целом обошлось области в 400 млн рублей, по другим – почти в полмиллиарда. За такие деньги, вероятно, можно было приобрести и новый теплоход. Такова цена необдуманных и поспешных решений властей.

Сейчас судно-призрак, по-прежнему фигурирующее в судебных процессах, добивается справедливости в расчетах с корейской судоремонтной компанией. Как никак она до последнего давала ему приют в своем доке.

Людмила Степанец.

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