Призрак штрафа за комфорт. Можно попасть в нарушители за… пользование балконом

С недавнего времени жителей области, как, впрочем, и население других регионов, взбудоражило известие – с 1 марта следующего года якобы введут штрафы в 5 тысяч рублей за обшивку сайдингом или остекление балконов. Таковы дух и буква новых правил пользования жилыми помещениями.

Зависание между этажами

Люди недоумевают: отчего вдруг власти пошли на такой шаг и, главное, как быть тем, кто купил квартиру с таким «нехорошим» балконом еще раньше? Неужели придется демонтировать рамы и обшивку?

За разъяснениями мы обратились в государственную жилищную инспекцию наших островов. Как пояснила начальник контрольно-надзорного управления Ирина Гумирова, подобные тревоги преждевременны. Начать нужно с того, что в федеральном министерстве строительства и ЖКХ разработаны и утверждены новые правила пользования жилыми помещениями, но процесс на этом еще не завершен.

Во-первых, к новым правилам должны прийти разъяснения, где будет прописан порядок действий, в том числе и по балконам. Во-вторых, неясно – штрафы за самовольное остекление и обшивку сайдингом должны налагаться только на юридических или только на физических лиц? А может быть, и на тех, и на других?

Наконец, 5 тысяч рублей за указанное нарушение не прописаны еще в КоАП. Значит, в него должны внести поправки, иначе у надзорных инстанций не будет законных оснований прибегать к подобным санкциям.

Нет также разъяснений, придется ли платить за сайдинг и остекление тем, кто приобрел квартиры до 1 марта будущего года. Специалисты полагают, что отвечать за «грехи» прежних хозяев в таком случае не придется. Но осадок, как говорится, остается.

Навести порядок в балконном хозяйстве необходимо, с этим вряд ли кто будет спорить. Местные власти заботит внешний вид фасадов, поэтому им хочется, чтобы балконы не портили единый стиль. Но и хозяевам жилья тоже хочется, чтобы эта часть жилого пространства была с пользой для них обустроена. Не получится ли так, что интересы сторон где-то войдут в противоречие друг с другом? Окончательного ответа пока нет.

Вопрос с балконами вообще интересный. С юридической точки зрения это общедомовое имущество. Но распоряжается им проживающий в квартире. В домах, построенных 25 лет назад и раньше, как правило, их не закрывали рамами со стеклами. Жители делали это своими силами. Кроме того, с 90-х годов стали практиковать изменения конфигурации балконов – расширять оконные проемы, сносить порожки и пр.

Это давало удобства, но зачастую затрагивало целостность несущих конструкций дома. Поэтому в нормативные акты, в частности в прежние правила пользования жилыми помещениями, принятые в 2006 году, внесли разделы о том, как делать подобную перепланировку с соблюдением норм безопасности и интересов других жильцов. Для этого нужно, в частности, получить согласие соседей и членов своей семьи, составить проект, согласовать его в органах местной власти и надзорных инстанциях и пр.

Но самый интересный момент: в нормативной документации нет однозначной оценки, является ли остекление балконов полноценной перепланировкой, как, например, расширение оконной рамы и пр.

– Единых требований в законодательстве по этому поводу нет, – отмечает Ирина Гумирова. – В то же время имеются определенные правила, которых нужно придерживаться. Например, ограждения не должны выходить за рамки, утвержденные планом бюро технической инвентаризации на квартиру. Нельзя также превышать предусмотренную нагрузку на бетонную плиту балкона. Есть предписание не нарушать видом, конфигурацией и цветом архитектурный стиль всего здания. При этом, напомню еще раз, штраф за остекление балкона, не санкционированное властями, пока еще не предусмотрен.

Получается, все желающие остеклить балконы сейчас в подвешенном состоянии: по старым правилам административных наказаний еще нет, будут ли по новым – неизвестно. Наконец, в какой форме власти должны санкционировать установку остекленных рам? А как определить, превышена ли нагрузка на бетонную плиту установленной там этажеркой, столиком со стулом, протянутыми бельевыми веревками? Так что есть над чем задуматься.

Поправка на климат

Возникший ажиотаж заставляет снова вспомнить о происшествии 18 сентября прошлого года в Корсакове. Там на улице Советской в доме № 39 рухнул балкон. На нем в тот момент находились две женщины. Обе получили травмы, их госпитализировали, одна вскоре умерла… Было возбуждено уголовное дело, оно отправлено в суд, вердикта пока не вынесено. Но этот трагичный случай хорошо высветил все проблемы, связанные с содержанием балконов.

Начать надо с того, что в том доме как раз делали новое остекление. Предварительно убрали металлические ограждения, рамы и элементы внутренней отделки занесли внутрь. Уже после обрушения выяснилось: арматура балконной плиты давно проржавела, на ней было много повреждений. Чтобы их устранить, сделали бетонную стяжку пола, но не успели соединить плиту со стеной. Получилось, что в этот период вся платформа держалась непрочно. Проживающих в квартире предупреждали, что выходить пока нельзя.

Еще неясно, являлось ли это злополучное остекление простой сменой рам или же их площадь увеличилась, то есть вышла за границы ограждения. В последнем случае все работы подпадают под реконструкцию, в ходе которой меняются технические характеристики, а также нагрузка на плиту. При таком раскладе нужно оформить согласование, порядок которого прописан в нормативных актах. До окончательного судебного решения непонятно, нужны ли были эти процедуры в доме на Советской.

Другой важный момент – состояние балконов и контроль за ними. Для нашего региона это имеет немалое значение: климат у нас влажный, потому-то конструкции домов быстрее изнашиваются. Только такой износ не всегда определишь на глаз. Для этого нужно привлекать специализированные организации, имеющие аппаратуру, способную выявить скрытые дефекты.

По правилам, управляющие компании обязаны дважды в году, весной и осенью, проводить осмотры общедомового имущества, куда входят балконы и другие элементы конструкции жилья. Если обнаружены признаки повреждения, то нужно без промедления заняться ремонтом, закрыть доступ людям на проблемные объекты.

Стоит заметить, что после того сентябрьского случая корсаковский муниципалитет отправил письмо областному фонду капремонта с просьбой при ремонте фасадов предусмотреть укрепление балконов.

Специализированным компаниям, которые занимаются их остеклением и переустройством, направили напоминание, что для проведения подобных работ в жилом секторе требуется проект. В противном случае можно вместе с собственниками разделить ответственность при нанесении ущерба третьим лицам.

Когда ржавчину не видно

Но как быть, если повреждения можно распознать только при помощи инструментария, а пригласить специалистов со стороны нет средств?

Любопытный момент – тот корсаковский дом на улице Советской был на капитальном ремонте по муниципальной программе в 2010 году. Следующий, уже по программе региональной, предстоит почти через 20 лет. А арматура у обрушенной плиты уже в прошлом году оказалась изрядно проржавевшей.

Отчего это произошло – конструкцию вовремя не осмотрели или не могли заметить дефекты на глаз?

Законодательство также говорит, что собственники обязаны навести порядок на своих балконах и предоставить доступ для осмотров, а УК обязана предусмотреть их текущий ремонт и включить эти работы в тариф при заключении договоров на управление многоквартирным домом.

Ну а если с тарифом не получилось, то управляющая компания может действовать в рамках постановления правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290. Это значит, что текущие, неотложные и сезонные работы обязаны исполняться вне зависимости от договора. В случае, когда работы не предусмотрены, но их необходимо производить, то УК должна их выполнить, а затраты будут компенсировать собственники.

Всегда ли так бывает? Вот показательный пример.

В Южно-Сахалинске многодетная мама пыталась решить «балконную» проблему через УК. В ее квартире ветхая балконная плита, и женщина просила ее демонтировать. Но в управляющей компании ей сказали, что надо ждать капремонта, а пока сделать ничего не могут. Этот вопрос взял на контроль руководитель регионального фонда капремонта многоквартирных домов Евгений Михлик (хотя это не совсем его профиль, но благополучие людей важнее) и пообещал разобраться с проблемой. Наверняка так и будет. А что с балконами соседних квартир и домов?

Хорошо, если новые правила помогут оставить все эти проблемы в прошлом и жильцам не придется переживать насчет состояния балконных плит и других конструкций дома. Но сомнения еще остаются. Напомним, что на остекление нет единого взгляда: является оно реконструкцией или нет, нужно на него согласование или нет, а поэтому возможность нарваться на штраф не исключается.

Евгений АВЕРИН.