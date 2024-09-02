Про маму – от всей души. Наш земляк спел россиянам авторскую песню про самого родного человека

Как мы уже сообщали, «Россия-1» заинтересовалась нашими «Воспетыми островами». И участник проекта «Советского Сахалина» Василий Буцерка получил приглашение на телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души».

Василий не просто автор-исполнитель, а человек героической судьбы, награждённый орденом Мужества за спасение 18 нефтегорцев, в мае 1995 года погребённых под руинами домов во время катастрофического землетрясения. Счёт погибшим шёл тогда к двум тысячам. Сам Буцерка, в то время инспектор пожарного надзора, потерял в страшной трагедии дочь, тёщу и маму.

Василий нашёл её под завалами лишь на третьи сутки. В час тишины она откликнулась на его голос. Но когда спасателям удалось поднять многотонные плиты бетонных перекрытий, медики оказались бессильны спасти пострадавшую 58-летнюю женщину, она погибла от кровопотери.

Памяти самого родного человека Василий Буцерка посвятил песню «Мама». Её под гитару он и исполнил на записи телепередачи в Москве. А несколькими днями раньше съёмочная группа «России-1» прилетала на Сахалин, чтобы вместе с Василием побывать в Охе и снять сюжет на нефтегорском мемориале. Ведь от бывшего городка, разрушенного подземным штормом за 17 секунд, после рекультивации ничего не осталось.

Васили Буцерка уже вернулся из столицы и приступил к работе на нефтеналивном терминале в посёлке Де-Кастри Хабаровского края. Там он служит пожарным-спасателем. Впечатление от работы с командой Андрея Малахова у него остались самые лучшие. О том, когда увидим земляка на телеэкране, мы сообщим дополнительно.

Людмила СТЕПАНЕЦ.