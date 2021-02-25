В Москве состоялась презентация книги министра обороны России Сергея Шойгу «Про вчера». Сборник эссе посвящен людям, с которыми он работал и встречался в разных регионах страны.

Как отметил сам автор, «эта книга прежде всего о людях, о работягах – героях событий, которые случились в моей жизни. Здесь только небольшая часть историй, которыми я хотел бы поделиться. Будет время – продолжим…».

В книге уникальные рисунки автора, которые публикуются впервые. На обложке тоже использован его авторский рисунок. Читателю представлены динамичные реальные истории простых людей в непростых ситуациях.

Одна глава посвящена пострадавшему от землетрясения Нефтегорску.