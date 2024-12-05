Проблема со льготными лекарствами для жителей островов должна решиться за неделю

Такое поручение дал губернатор Валерий Лимаренко на заседании регионального правительства.

С одной стороны, проблема эта начала терять свою остроту, с другой – обращения по отдельным случаям продолжают поступать. Этот вопрос ещё актуален для жителей Южно-Сахалинска, Анивского, Невельского, Углегорского и Охинского районов. Поэтому глава области потребовал решить ситуацию по каждому обращению в ближайшие дни.

По сообщению островного министерства здравоохранения, все обращения – на контроле в региональном правительстве.

– Снижение количества некоторых препаратов в аптеках было связано с тем, что они находились в пути на Сахалин. На сегодня мы уже сняли остроту вопроса. У нас созданы необходимые запасы, чтобы обеспечить пациентов лекарствами на два-три месяца вперёд, хотя по стандарту достаточно запасов на один месяц. В круглосуточном режиме государственная аптечная сеть получает и сортирует лекарства, направляя их в районы, – рассказал глава минздрава области Владимир Кузнецов.

В течение года в области на 20 – 25% увеличилось количество рецептов на льготные препараты. Это во многом связано с работой проводников здоровья – они напоминают сахалинцам и курильчанам с хроническими заболеваниями о необходимости визита к врачу.

– Больше приёмов пациентов с хроническими заболеваниями – больше выписанных рецептов. К тому же у людей появилась уверенность, что они получат необходимые лекарства бесплатно. Для этого нужно только позвонить своему проводнику здоровья, – отметил Валерий Лимаренко.

Антон СМОЛЯКОВ.

Возьмите на заметку

Пациенты, которым срочно требуются медикаменты, могут обращаться к своему проводнику здоровья по единому номеру 8 (950) 300-65-00. Если забыли добавочный номер, узнать его можно через 1-300. Оператор контакт-центра примет звонок и передаст обращение медицинскому администратору. Кроме того, телефонный номер помощника указан в приложении «Острова.65».