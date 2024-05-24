Проблемные участки юго-западного объезда и автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков заасфальтируют к 1 июня

Министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев проинспектировал ход ямочного ремонта участков юго-западного объезда на улице Ленина и автодороги Южно-Сахалинск — Корсаков на проспекте Мира, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– В наши соцсети и в СМИ поступает много обращений о неудовлетворительном состоянии проезжей части на этих участках региональных дорог. Сейчас работы по ямочному ремонту здесь находятся в активной фазе, часть дефектов уже устранили. По поручению губернатора Валерия Лимаренко всем подрядчикам поставлена задача привести дорожное полотно в порядок до 1 июня», — рассказал Максим Жоголев.

На участке юго-западного объезда Южно-Сахалина от перекрестка проспекта Мира и ул. Ленина до перекрестка с ул. Фархутдинова было выявлено 22 дефекта асфальтобетонного покрытия.

«В районе АЗС «Роснефть» — ТЦ «Орбита Мебель» 24 мая выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия с заменой грунтов основания дорожной одежды площадью 700 кв. метров.

– До 1 июня на ул. Ленина планируется завершить ямочный ремонт и устранить дефекты дорожного полотна общей площадью 30 кв. метров», — рассказал заместитель руководителя Сахалинавтодора Алексей Каверзнев.

На региональном участке автодороги Южно-Сахалинск — Корсаков на пр. Мира от магазина «Бубль-Гум» до УТЦ «Восток» выявлено 120 дефектов общей площадью 580 кв. метров, более половины из которых связаны с образованием пучинистых грунтов. Подрядная организация ГУДП «Экспромт» выполнила ямочный ремонт на участке от «Бубль-Гума» до перекрестка с ул. Ленина. 25 мая запланированы работы на участке от Ленина до перекрестка с трассой Лиственничное — Охотское. Здесь выполнят ремонт верхнего слоя покрытия площадью 100 кв. метров и восстановление полотна с заменой грунтов основания дорожной одежды площадью 300 кв. метров.

До 1 июня планируется отремонтировать последний региональный участок Корсаковской трассы — от перекрестка Лиственничное — Охотское до УТЦ «Восток».

Активно ведутся работы и по восстановлению изношенных участков асфальтобетонного покрытия на федеральной автомобильной дороге А-391 Южно-Сахалинск — Корсаков. В рамках программы содержания планируется отремонтировать 3,5 тыс. кв. метров, в том числе локальными «картами».