Процесс ускоряется. До конца года газ придет более чем в 5 тысяч сахалинских домов

Доступ к голубому топ­ливу получат жители Южно-Сахалинска, Тымовского, Анивского и Корсаковского районов. Планы по газификации региона озвучил губернатор Валерий Лимаренко в ходе недавнего отчета о деятельности правительства в 2021 году перед депутатами Сахалинской областной думы.

– В этом году подведем газ более чем к 5 тысячам домов в Южно-Сахалинске, Тымовском, Анивском и Корсаковском районах. Полностью экологически чистым топливом обеспечим Сахалинскую область в 2025 году и таким образом устраним давнюю несправедливость по отношению к жителям газодобывающего региона, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

По словам губернатора, эту позицию поддерживает и руководство государства. Важно заранее собрать все заявки от потребителей на догазификацию вне зависимости от того, в каком году планируется подключение того или иного домовладения к газу. Это позволит провести подготовительную работу – сделать проект внутридомовой сети, приобрести оборудование. Чтобы по мере того, как газ будет подводиться к населенным пунктам, быстрее подключать домовладения.

В островном регионе действуют беспрецедентные меры поддержки по догазификации. Жителям области предоставляют 152 тысячи рублей на подготовку дома к приему газа. В Южно-Сахалинске и Аниве для отдельных категорий предусмотрена компенсация до 50 тысяч рублей на приобретение газового оборудования, сообщила пресс-служба регионального правительства.

– Эти меры приводят к тому, что темпы догазификации ускоряются. За последние полтора месяца доступ к газу получили 175 домов, заключено более 400 договоров, собрано более 2 тысяч заявок, – подчеркнул областной министр энергетики Михаил Гузенко.

Ускорить процесс подключения домов помогают волонтеры «Единой России». Активисты консультируют жителей области по вопросам оформления необходимых документов.

– У меня нет никаких сомнений, что до 2025 года программа догазификации на Сахалине и Курилах будет полностью реализована. Это позволит людям экономить на отоплении. Отдельно хочется отметить работу волонтеров «Единой России», которые общаются с жильцами частных домов и консультируют по всем вопросам газификации.

Так, раньше, чтобы подать документы на газификацию дома, нужно было пройти несколько кругов ада. На работу с юридическими лицами тратилось около двух месяцев. Сейчас волонтеры приходят к людям домой и полностью освобождают их от бюрократических про­цедур – заполняют документы, взаимодействуют с Газпромом и другими организациями.

Благодаря этому процедура значительно упрощается. Также активисты рассказывают жителям о льготах, которые доступны им при подключении к голубому топливу, – есть люди, которые о них не знают. Эта большая, комплексная работа ведется в рамках программы «Забота. Защита. Уважение», – отметил депутат областной думы Александр Шарифулин.

– Мне всегда было непонятно, почему, имея столь колоссальные запасы на газовых месторождениях, Сахалинская область остается одним из наименее газифицированных регионов страны.

К счастью, губернатор Валерий Лимаренко всерьез взялся за этот вопрос – регулярно проводит совещания с Газпромом, заслушивает доклады ответственных лиц, выезжает на встречи с жителями. Благодаря этому уже в 2021 году уровень газификации региона превысил отметку в 50 процентов, хотя еще 3,5 года назад этот показатель был существенно ниже.

Газ – наиболее экономичный и экологичный способ обогрева дома, и я считаю, что такая возможность должна быть у всех сахалинских домовладельцев.

Для региона, богатого углеводородами, это справедливо, – прокомментировал заместитель председателя общественного совета при минэнерго Сахалинской области Максим Сазонов.

Отметим, что еще несколько лет назад уровень газификации Сахалинской области составлял всего 14 процентов, сейчас более 50 процентов.

Виктор МАЛЫШЕВ.