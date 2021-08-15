Продажа авиабилетов из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский продлена до 30 октября

Рейсы по данному направлению будут выполняться на воздушном судне Q400 три раза в неделю – по средам, пятницам и субботам.

Стоимость авиабилета Южно-Сахалинск – Петропавловск-Камчатский — 5 640 рублей в одну сторону. Интенсификация маршрутной сети авиакомпании проводится в соответствие с планами дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента РФ Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов.

Как отмечал вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, единая Дальневосточная авиакомпания должна быть одним из инструментов социального-экономического развития Дальнего Востока, способствовать повышению качества жизни дальневосточников и усилению экономических связей дальневосточных регионов.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.