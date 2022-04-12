Продление ул. Железнодорожной позволит разгрузить транспортные потоки в северной части Южно-Сахалинска

В областном центре разработают проект продления улицы Железнодорожной на север, который также предусматривает строительство нового переезда в районе ул. Песочной. Строительство магистрали позволит разгрузить транспортные потоки в северной части города, считают городские власти.

Эта работа ведется в рамках интеграции железной дороги в систему общественного транспорт города. В подготовке обоснования проекта совместно с РЖД приняли участие специалисты «Центра развития городской среды». Идея получила поддержку губернатора области Валерия Лимаренко – глава островного региона распорядился уже в мае выделить финансирование на проектирование.

Как рассказал директор центра Василий Вишневский, продление Железнодорожной позволит решить ряд важных задач – прежде всего, значительно разгрузить улицу Сахалинскую, в целом повысить транспортную доступность северных районов городского округа, повысить безопасность на дорогах.

– Сократится время перемещения на автотранспорте. Для тех, кто едет на север, вместо двух железнодорожных переездов (на ул. Сахалинской и ул. Ленина) будет только один. Кроме того, проект предусматривает благоустройство. Предусматривается полное обновление Железнодорожной от улицы Сахалинской до Транзитной. Горожане, проживающие в этих районах, получат удобные автомобильные, пешеходные и велосипедные связи, – уточинл Василий Вишневский.

Как сообщили в администрация города, в ближайшее время будут внесены соответствующие изменения в градостроительную документацию. К проектированию строительства нового переезда и продления Железнодорожной планируется приступить уже летом текущего года.