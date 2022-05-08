Продукты питания, алкоголь и табак пока не могут войти в перечень товаров для параллельного импорта, поскольку Минсельхоз выступает против из-за опасений роста контрафакта, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.
Сегодня мы (в порядке исключения) нарушаем традицию, предлагая читателям не очередной тематический материал проекта «Воспетые острова», а публикацию «Воспетая газета».
И у нас два повода для «отклонения от курса»: 1 мая «Советский...
Мероприятие начнется праздничным шествием трудовых коллективов по Коммунистическому проспекту и завершится митингом на площади Ленина. Организатором акции выступает Сахалинский областной союз организаций профсоюзов.
1 мая...