Продукты питания, алкоголь и табак пока не могут войти в перечень товаров для параллельного импорта, поскольку Минсельхоз выступает против из-за опасений роста контрафакта, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА