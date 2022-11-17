Проект в проекте

В «Воспетых островах» мы не могли не рассказать о федеральном культурно-социальном проекте «Песни великой страны» известного московского музыканта и продюсера Тимура Ведерникова. Не могли хотя бы потому, что он не обошел вниманием Сахалинскую область и в этом году сделал музыкальную запись трех клипов. Два из них – «Ну что тебе сказать про Сахалин?» и «Рыба-остров Сахалин» – мы представляем сегодня в нашем проекте.

Авторы первой композиции – Михаил Танич и Ян Френкель, второй – Алексей Обыденков и Дмитрий Батуров. Третья песня еще в работе, но, по словам Тимура (с ним мы на днях созвонились), к Новому году сюрприз будет готов.

Все исполнители в клипах – сахалинцы. Есть среди них и участники нашего проекта «Воспетые острова». Поскольку «музыка вместе» – идефикс Тимура Ведерникова, то вокалисты, исполняя каждый по одной фразе, можно сказать, создали новые образы песен.

– Главная задача проекта – показать нашу страну красивой, во всем многообразии культур, традиций, природных ландшафтов, – поделился продюсер Тимур Ведерников.

– Не секрет, в социальных сетях много негатива по отношению к Отечеству и нашим людям. Своей работой мы стремимся восполнить недостаток положительных эмоций. Надеемся, что в итоге из региональных «музыкальных визиток» (а это большая история!) со временем сложится интерактивная карта России, красивая и привлекательная, в том числе и для туристов.

Команда Тимура Ведерникова прилетела в Южно-Сахалинск в августе с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования.

– Мы работали здесь две недели в тесном контакте с областной филармонией и министерством культуры, – рассказал Тимур. – Нас поразило, что у вас очень хорошие исполнители и музыканты. Удивили размеры острова и огромное количество нетронутых, привлекательных для туристов мест, порой труднодоступных. Выручали джипы. Поездка на маяк Анива – одно из самых ярких событий. Два часа туда добирались, пели песни в резиновых лодках и были просто очарованы увиденным. Думаю, впечатление о том, насколько красивы ваш остров и ваши люди в наших глазах, вы получите, просмотрев наши ролики.

– Это в какой-то мере совместный проект, – сообщил директор Сахалинской филармонии Илья Александров. – Над ним мы как координаторы работали с 2019 года, написали черновики пяти фонограмм и «дозрели» до записи клипов. Предложили москвичам список из 40 вокалистов и музыкантов, потом еще объявили конкурс в социальных сетях и собрали большое количество заявок. Запись песен шла и в областном центре, и на природе, и в студии областной филармонии.

– Мне во всем помогал ваш замечательный звукооператор Георгий Зобов, – сообщил Тимур Ведерников. – Наша съемочная группа проекта тоже отлично справилась с задачей. Это режиссер, оператор и монтажер Дмитрий Бурлаков, администратор Виктор Ланкин, оператор Евгений Горячкин, директор Юлия Захарченко и инженер-оператор и звукорежиссер на площадке Григорий Горностаев.

Что и говорить, прекрасно, когда красивые люди поют красивые песни, объединяющие людей добротой, любовью к Родине и родному краю.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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