Проекты один другого лучше. Южносахалинцы оказались перед непростым выбором: какой из трех новых скверов предпочтительнее

Что же это за проекты?

Алексей Волков, ведущий советник отдела по реализации муниципальных программ городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства, поделился с «Советским Сахалином» некоторыми подробностями.

Планируется, что сквер Защитников Отечества будет расположен к северо-западу от пересечения улиц Горького и Пограничной. Его примерная площадь 2,5 тыс. квадратных метров. Участок по всем параметрам отлично подходит для пеших прогулок. Неподалеку располагается политехнический колледж СахГУ. Организация такого сквера с мемориальной зоной, каскадным озеленением, декоративными клумбами, зоной отдыха с беседками и скамейками послужит еще и патриотическому воспитанию.

Можно выбрать не менее интересный проект – сквер Геологов. Сахалинская область, как известно, богата полезными ископаемыми, и профессия геолога чрезвычайно важна для региона. Для размещения сквера выбран участок к западу от дома ¹ 102 по улице Сахалинской. Его площадь 1800 квадратных метров. На этих «квадратах» предлагается разместить детскую игровую зону с безопасным и экологичным покрытием, цивилизованную пешеходную зону. Обязательный элемент – озеленение с газоном и нарядными цветочными клумбами. Предусмотрены скамейки, наружное освещение.

У проекта Восточного сквера своя изюминка. Для него выделена площадь примерно в 2700 квадратных метров к востоку от площади Славы, рядом с входом на СТК «Горный воздух». Здесь планируется совместить два направления в одном: экологию и историю с восточным колоритом. Предлагаются такие элементы, как экологический мини-парк с экотропой и зоной отдыха, малые архитектурные формы в японском стиле, мостик, места рекреации.

Особенное внимание уделят наследству губернаторства Карафуто – сокровищнице, которую в одних источниках называют Хомоцуден, а в других – Хобуцугураден. В японский период эта сокровищница входила в синтоистский храмовый комплекс Карафуто дзиндзя.

Из архивных источников известно, что в сентябре 1931 года император Японии Хирохито подарил храму реликвии: золотой меч, колокол из бронзы, шелковое полотно и лук. Для хранения этих даров и была построена сокровищница, сохранившаяся до наших дней. Предусмотрено освещение всего сквера и оборудование его системой видеонаблюдения.

Напомним, в Южно-Сахалинске и других муниципалитетах региона с 15 апреля по 31 мая проходит общественное голосование по выбору объектов для благоустройства. Эта работа проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Власти позаботились о максимальной доступности информации по объектам – претендентам на победу. Например, горожанам можно самим побывать на каждой территории, участвующей в голосовании. Здесь установлены баннеры с QR-кодами. Можно с их помощью почерпнуть всю интересующую информацию и проголосовать. Помимо этого горожан информируют и оказывают помощь в голосовании волонтеры. В области действуют волонтерские штабы, всего на Сахалине и Курилах работает 233 добровольца.

– Как и в прошлые годы, наши волонтеры прошли обучение и аккредитацию – это 23 активиста. Они посещают образовательные учреждения, в том числе школы, где помогают проголосовать педагогическому составу и старшеклассникам, а также придут в коллективы детских садов, посетят ряд организаций в соответствии с составленным расписанием, – говорит директор центра молодежных инициатив Олег Гортованов.

После завершения голосования, когда определится проект-победитель, мэрия областного центра в режиме онлайн организует опрос населения, и окончательную концепцию скорректируют с учетом поступивших от горожан предложений.

К слову

Южно-Сахалинск уже в пятый раз участвует в нацпроекте «Жилье и городская среда» по выбору общественных территорий, инициированном президентом России Владимиром Путиным.

В этом году запланировано благоустройство общественного пространства севернее пересечения проспекта Мира и улицы Пуркаева. Этот проект победил в результате прошлогоднего голосования. Проект, который сейчас выберут жители областной столицы, будет реализован в 2024 году.

Для голосования на специальной платформе za.gorodsreda.ru необходима авторизация через портал Госуслуги.

К голосованию за объекты благоустройства присоединяются трудовые коллективы предприятий. В областном центре в числе первых – завод строительных материалов имени Героя Советского Союза М. А. Федотова. Мастер по выпуску асфальтобетонной смеси Константин Котман считает, что Южно-Сахалинск — самый красивый город на Дальнем Востоке. На его взгляд, голосование – это хорошая возможность для жителей выбрать новый сквер и сделать город еще ярче и привлекательнее.

Такого же мнения придерживается и Екатерина Долинина, координатор голосования на заводе имени М. А. Федотова. Она отмечает важность волонтерской работы на предприятии:

– Сотрудники, у которых нет возможности проголосовать через свой смартфон, или те, кто не помнит пароль от учетной записи на Госуслугах, могут обратиться к волонтерам. Они помогают подтвердить голос через специальное мобильное приложение по номеру телефона голосующего. В целом это отличная инициатива. Новый сквер непременно украсит город и станет еще одним местом для прогулок и отдыха. Принимая участие в голосовании, жители города могут преобразить именно свой район.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Как голосовать

На официальном сайте городской администрации в разделе «Информация для населения» представлены предлагаемые проекты. Можно сразу перейти к голосованию. Кстати, сделать это может каждый южносахалинец старше 14 лет. (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/5024/2698).