Профессионалы! Трудовой семестр в стройотряде

В рамках проекта «Молодежные технологические отряды» около 200 студентов уже отправились на работу на предприятия области. В нынешнем трудовом семестре они будут трудиться в различных сферах: в ООО «Восточная Горнорудная Компания», ООО «Региональная строительная компания», ЗАО «ЭнергоСтрой», АО «Совхоз Южно-Сахалинский», ОАУ ОДЦ «Юбилейный» и в других компаниях.

Один из работодателей, который будет принимать студотряды, – руководитель Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков – рассказал, что уже второй год привлекает студентов к работе. В прошлом году это были местные ребята, которые прошли практику в цехе по рыбообработке.

– В этом году мы принимаем 15 человек на те же направления, – рассказал он. – Восемь студентов уже приехали. Очень рад, что возрождается традиция студенческих трудовых отрядов. Это идет на пользу и предпринимателям, и студентам. Мы заинтересованы в том, чтобы те, кто проходит практику, потом возвращались к нам уже работать.

Для студентов работа в летний период дает не только хороший заработок, но и прекрасную перспективу для их будущего.

– Я считаю, что этот проект поможет нам в прохождении практики, – отметил командир отряда «Нефтегазстрой» Артем Старцев. – Позволит проявить себя в любых направлениях и определиться с местом будущей работы.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.