Профессия кондуктора уйдет в историю. В Сахалинской области реформируется система общественного транспорта

Росатом нам поможет

В начале сентября в рамках Восточного экономического форума, проходившего в столице Приморья, глава островного региона Валерий Лимаренко подписал соглашение с национальным институтом развития ВЭБ.РФ и госкорпорацией «Росатом». Суть соглашения в том, что на первом этапе в Южно-Сахалинске, а затем и во всей области предстоит серьезно реформировать имеющуюся систему общественного транспорта. В областном центре предстоит за три года обновить автобусный парк с переходом на экологичные виды транспорта – газомоторную и электрическую технику.

Кроме того, будет внедрена интеллектуальная транспортная система, расширена электрозарядная инфраструктура. «Росатом» в этом случае является технологическим партнером регионального правительства, а ВЭБ.РФ – финансовым и методологическим. За основу разработчики новой системы возьмут лучшее из успешного опыта организации общественного транспорта в городах Пермь, Тверь, Новокузнецк.

Что такое брутто-контракт?

Подробнее о том, что происходит в Южно-Сахалинске в переходный период и что будет происходить в дальнейшем, сообщил замдиректора департамента городского хозяйства мэрии областного центра Александр Попов:

– Сегодня на многих маршрутах водитель автобуса, у которого есть круг своих профессиональных обязанностей – максимально качественно и безопасно довезти пассажира до нужной ему остановки, – вынужден заниматься продажей билетов. Мы уходим от этой системы.

Приступаем к реализации реформы пассажироперевозок. Что это значит? Все автобусы будут оборудованы безналичной системой оплаты проезда. Меняется формат взаимодействия между организатором перевозок и перевозчиком. С февраля 2022 года конкурсы будут организованы по системе брутто-контрактов. То есть, упрощенно говоря, все деньги, поступающие от пассажиров, будут возвращаться в бюджет города, а перевозчик будет получать деньги за выполненную работу, за соблюдение расписания и пройденный километраж по муниципальному контракту.

Сейчас водитель нацелен на то, чтобы перевезти максимум пассажиров – от этого зависит его заработок. Такой формат должен уйти в прошлое, мы от него отказываемся. Главными приоритетами будут безопасность и качество.

Это касается и водителей микроавтобусов. И вообще, в 2022 году такое понятие, как маршрутка, должно остаться лишь в истории. В рамках реформы при заключении новых контрактов к автобусам будут предъявляться четкие требования: они должны быть среднего и большого класса, низкопольные, в газомоторном исполнении… Ну и все требования, предусмотренные федеральным законодательством и современной жизнью.

Общественный транспорт должен быть по комфорту не хуже личного автомобиля. В нем должны быть кондиционер, системы безопасности, бескондукторные системы с терминалами. Вот к этому стремимся, такая стоит задача.

Для пассажиров предусмотрят гибкую тарифную систему со скидками по абонементам. Пассажир, купивший автобусный билет, сможет в течение часа совершить одну-две пересадки на другие маршруты и добраться до места назначения без доплаты.

Евгений ПОЛЯКОВ.

Справка

В Сахалинской области на маршрутах, действующих в населенных пунктах, занято в общей сложности 506 автобусов, а на межмуниципальных перевозках – 201 единица техники.

В островной столице 85 автобусов уже работают на газомоторном топливе. В 2022 году мэрия планирует приобрести несколько электробусов, чтобы посмотреть, как они будут работать в непростых климатических условиях.