Профессор из Питера оценила редакционный аватар и стала подписчиком Telegram-канала «СовСах»

Камилла Нигматуллина с нашим подарком. Фото Анастасии Карамушкиной.

Гостями редакции нашей газеты были доктора всевозможных наук. Но вот доктор политических наук был впервые, да ещё такой молодой, красивый, энергичный, как Камилла Нигматуллина из Санкт-Петербургского университета. Она прилетала в Южно-Сахалинск для участия в конференции «Остров Сахалин» в XXI веке».

Когда же мы узнали, что профессор ещё и альпинист, и тяжелоатлетка, то зазвали её покофейничать в нашей гостиной и рассказать о себе как о политическом тяжеловесе. Такое определение повеселило доктора наук, однако она сочла каламбур точным по сути и с удовольствием ответила на наши вопросы.

Антон Павлович в тени Анфисы Чеховой

– Камилла, как в ваших исследованиях возникла чеховская тема?

– Когда я решила принять участие в международной конференции, чтобы посетить Сахалин (это давнее моё желание), изучила, насколько Чехов в юбилейном году заинтересовал в соцсетях молодёжные группы, которые обсуждают книги, готовятся к ЕГЭ, обмениваются цитатами… И нашла забавные вещи, когда публикуются даты, Чехову не принадлежащие. Когда в отзывах на аудио­книги (а по большей части молодёжь сегодня слушает аудио) попадались фразы: «было тяжело», «переслушивать не буду»…

В СМИ были проекты, посвящённые Чехову. Отдельные из них – замечательные, к примеру, в «Российской газете» напечатана серия публикаций. Но в соцсетях на них почти нет комментариев, нет реакции. Как показало исследование, к сожалению, у молодёжной аудитории Анфиса Чехова популярнее, чем Антон Павлович.

– А вам нравятся путевые записки классика?

– «Остров Сахалин» – это, прежде всего, журналистский текст, интересный для работников СМИ. Перед поездкой перечитывала книгу, готовясь к конференции, и ещё раз осознала, насколько мощная социологическая журналистская работа выполнена Чеховым. Таких примеров в новейшей журналистике не знаю. Сейчас мы увлекаемся журналистикой данных. Но чтобы в каждый дом постучаться и зайти, провести перепись, вручную заполнить 10 тыс. карточек… Это подвиг не писательский.

Интересно, что иностранные коллеги, к примеру, испанский переводчик Фульвио Франчи, называет «Остров Сахалин» не художественным, а научным текстом. И с ним трудно не согласиться.

– Что вас больше всего впечатлило на нашей земле?

– Как житель Санкт-Петербурга первое, на что обратила внимание, выйдя из самолёта: какой солнечный остров! Вспомнила, что забыла тёмные очки. Не подумала, что они здесь нужны.

Поразил и вдохновил проект музея книги Чехова «Остров Сахалин». Его сотрудники презентовали свой двухтомник. Наконец-то, впервые за 130 лет труд писателя проиллюстрировали, да ещё работами родных Чехову людей. Если создать мультимедийную версию такого издания и показать тем, кто лучше воспринимает информацию в цифре, возможно, возникнет больший интерес к классику. Когда после 40 лет читаешь чеховские рассказы, понимаешь и ощущаешь в них всю боль и безысходность. А в школьные годы такие произведения воспринимаются как бессюжетные, скучные…

В фокусе – цифровая трансформация

– Камилла, чем объясняется ваш выбор профессиональной специализации?

– Защитить диссертацию по специализации «Журналистика» можно по филологическим и политическим наукам. По политическим обычно защищаются те, кто изучал не тексты, а социально-политические процессы. Моя докторская посвящена профессиональной культуре российских журналистов с начала 2000 до 2021 года. Эта культура формировалась как раз в социально-политическом контексте, и мне было интересно рассмотреть, какие события, важные для страны, повлияли на нашу профессию. Какие события, значимые и для самой журналистики, изменили отношение работников СМИ к тому, что они делают. И, конечно, цифровая трансформация (как мой основной интерес и фокус) во многом эту работу определила.

Пять лет я опрашивала медиаменеджеров и журналистов на тему: как изменилась их работа за последние 15 лет, и увидела в деталях, что переход в интернет и соцсети очень сильно поделил наше профессиональное сообщество. И не просто на пессимистов и оптимистов, а с точки зрения того, кто и какую миссию для себя выбирает. Есть мнение: зачем этим заниматься профессионалам, если любой человек в соцсетях может опубликовать какую-то новость.

Самые интересные интервью были с теми, кто застал и советскую журналистику, и журналистику 1990-х – 2000-х годов. Трансформировалось всё, включая отношение к журналистскому образованию, что является важной частью культуры. Это сейчас в редакциях много выпускников журфака, они уже определяют повестку изданий. А в «нулевых» мои старшие коллеги в основном не имели профильного образования. И меня учили по тем принципам, которые сами добывали эвристическим путём на протяжении многих лет.  Начинала я в криминальном отделе, а позже работала в отделе социальных проблем. Первый редактор был физик по образованию, второй – историк. Они говорили, что у них в среднем ушло 15 – 20 лет на то, чтобы вой­ти в профессию. Поэтому, когда я работаю со студентами, то выдаю такой аргумент: отучившись, вы быстрее войдёте в профессию.

– На какой кафедре вы работаете?

– В Санкт-Петербургском университете возглавляю кафедру цифровых медиакоммуникаций, на которой училась. Сейчас руковожу преподавателями, которые меня учили. А после окончания вуза работала журналистом, но сразу же заочно поступила в аспирантуру. Окончив её, с 2010 года преподаю на кафедре.

– Идёт ли молодёжь сейчас учиться журналистике?

– Да, конкурсы огромные, вчерашние школьники стремятся быть не только журналистами, но и блогерами. В последние годы поступают абитуриенты, у которых в соцсетях по миллиону подписчиков, есть свои каналы. Но в классическую журналистику всё равно идём.

Ещё один тренд последних лет: после введения ЕГЭ среди наших студентов преобладает молодёжь из регионов, питерских ребят мало. Зато многие приезжие возвращаются домой поднимать журналистику, и не только те, кто учился по целевому набору за государственный счёт. А раньше устремления дипломников были нацелены на работу в Москве, Питере или за границей. Комиссия по защите дипломов отмечает: студенты стали патриотичными, готовы вернуться и работать на своей малой родине.

Горы подождут…

– Расскажите о своей увлечённости альпинизмом и тяжёлой атлетикой.

– Высоких гор в моей жизни было две – Килиманджаро (5895 м) и Эльбрус (5642 м).

В последние два года больше, чем горами, увлекаюсь тяжёлой атлетикой. Дело в том, что эти виды спорта не совместимы. В одном надо наращивать мышцы, в другом – их облегчать. Мне не захотелось одновременно быть плохим альпинистом и плохим тяжелоатлетом, поэтому пока сделала такой выбор. Но горы привлекают. Как и всех альпинистов, интересуют Непал, Памир, вулканы и горы Латинской Америки и Африки. Хотя и по нашему Кавказу можно ходить и ходить, открывая для себя красоту. Горы – это возможность наслаждаться красотой, наполняться впечатлениями от того, как прекрасен мир.

Кстати, в мире тяжёлой атлетики восхищаются Сахалином благодаря вашей звезде – юниорке Полине Павлович. Она уже выступает на взрослых соревнованиях. Обожаю эту потрясающую спортсменку, смотрю все видео с её участием. Она выступала в Санкт-Петербурге на чемпионате России. Для своего возраста установила много рекордов. У неё мощная энергетика. Когда выходит на помост к штанге, по глазам видно, что у неё нет сомнений. Мне кажется, это будущая звезда, и через пару лет она будет на мировом помосте. Так что ещё и тяжёлая атлетика связывает меня с Сахалином (смеётся).

– Какие достижения в этом виде спорта у вас?

– Я скромный спортсмен второго разряда, стремлюсь к первому. Сейчас спорт мне нужен для поддержания физических сил, рекорды требуют иного и мощного здоровья. Инстинкт самосохранения с годами усиливается. Выступаю в категории 59 килограммов. В рывке мой максимум 56, а в толчке 50 килограммов. Между тем все рекорды у спортсменов начинаются после преодоления собственного веса. К примеру, Полина Павлович выступала в категории 64 килограмма. Последняя попытка толчка у неё – 111 килограммов. Я же только подбираюсь к своему весу.

Знакомство с изданием и его аватаром

– Ваше представление о «Советском Сахалине»?

– О нём узнала на Дальневосточном саммите на Камчатке, где познакомилась с главным редактором вашей газеты. Подписалась на Телеграм «Советского Сахалина» и с тех пор с удовольствием читаю. Хороша ваша идея с цифровым аватаром. Я познакомилась с ним в июле и сейчас на всех форумах рассказываю, что в «Советском Сахалине», в столетней газете, есть цифровой ведущий.  А ещё мне очень нравятся заголовки, дайджесты и в целом отношение ваших газетчиков к происходящему и к людям.

– Да, замечательных людей на островах было и есть много. Иногда открываем для себя и читателей уникальные судьбы. Как было, например, с единственной в мире женщиной – капитаном китобойного судна «Шторм» Валентиной Орликовой. Пять послевоенных лет она промышляла китов в Южно-Курильском районе, была награждена орденом Красного Знамени. А во время Великой Отечественной она как капитан третьего ранга и штурман доставляла в страну грузы из США по ленд-лизу.

– И мой дедушка был моряком на судне, которое в годы войны совершало такие же рейсы.

– Тогда мы подарим вам гюйс с надписью «Сахалин и Курилы» от мастериц из южно-сахалинского бутика дизайнерской одежды «Корица» Анжелы Киричек и Ксении Кислицыной.

– Ой, я этому очень рада. Гюйс будет напоминать и об острове, и о дедушке. Спасибо!

Наша гостья сразу же примерила подарок, и мы запечатлели этот момент. Договорились и о том, что будем консультироваться у неё по современным цифровым технологиям в газетном деле. Для общей пользы, для общего блага.

Беседовала Людмила Степанец.

