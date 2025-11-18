Профессор из Питера оценила редакционный аватар и стала подписчиком Telegram-канала «СовСах»

Гостями редакции нашей газеты были доктора всевозможных наук. Но вот доктор политических наук был впервые, да ещё такой молодой, красивый, энергичный, как Камилла Нигматуллина из Санкт-Петербургского университета. Она прилетала в Южно-Сахалинск для участия в конференции «Остров Сахалин» в XXI веке».

Когда же мы узнали, что профессор ещё и альпинист, и тяжелоатлетка, то зазвали её покофейничать в нашей гостиной и рассказать о себе как о политическом тяжеловесе. Такое определение повеселило доктора наук, однако она сочла каламбур точным по сути и с удовольствием ответила на наши вопросы.

Антон Павлович в тени Анфисы Чеховой

– Камилла, как в ваших исследованиях возникла чеховская тема?

– Когда я решила принять участие в международной конференции, чтобы посетить Сахалин (это давнее моё желание), изучила, насколько Чехов в юбилейном году заинтересовал в соцсетях молодёжные группы, которые обсуждают книги, готовятся к ЕГЭ, обмениваются цитатами… И нашла забавные вещи, когда публикуются даты, Чехову не принадлежащие. Когда в отзывах на аудио­книги (а по большей части молодёжь сегодня слушает аудио) попадались фразы: «было тяжело», «переслушивать не буду»…

В СМИ были проекты, посвящённые Чехову. Отдельные из них – замечательные, к примеру, в «Российской газете» напечатана серия публикаций. Но в соцсетях на них почти нет комментариев, нет реакции. Как показало исследование, к сожалению, у молодёжной аудитории Анфиса Чехова популярнее, чем Антон Павлович.

– А вам нравятся путевые записки классика?

– «Остров Сахалин» – это, прежде всего, журналистский текст, интересный для работников СМИ. Перед поездкой перечитывала книгу, готовясь к конференции, и ещё раз осознала, насколько мощная социологическая журналистская работа выполнена Чеховым. Таких примеров в новейшей журналистике не знаю. Сейчас мы увлекаемся журналистикой данных. Но чтобы в каждый дом постучаться и зайти, провести перепись, вручную заполнить 10 тыс. карточек… Это подвиг не писательский.

Интересно, что иностранные коллеги, к примеру, испанский переводчик Фульвио Франчи, называет «Остров Сахалин» не художественным, а научным текстом. И с ним трудно не согласиться.

– Что вас больше всего впечатлило на нашей земле?

– Как житель Санкт-Петербурга первое, на что обратила внимание, выйдя из самолёта: какой солнечный остров! Вспомнила, что забыла тёмные очки. Не подумала, что они здесь нужны.

Поразил и вдохновил проект музея книги Чехова «Остров Сахалин». Его сотрудники презентовали свой двухтомник. Наконец-то, впервые за 130 лет труд писателя проиллюстрировали, да ещё работами родных Чехову людей. Если создать мультимедийную версию такого издания и показать тем, кто лучше воспринимает информацию в цифре, возможно, возникнет больший интерес к классику. Когда после 40 лет читаешь чеховские рассказы, понимаешь и ощущаешь в них всю боль и безысходность. А в школьные годы такие произведения воспринимаются как бессюжетные, скучные…

В фокусе – цифровая трансформация

– Камилла, чем объясняется ваш выбор профессиональной специализации?

– Защитить диссертацию по специализации «Журналистика» можно по филологическим и политическим наукам. По политическим обычно защищаются те, кто изучал не тексты, а социально-политические процессы. Моя докторская посвящена профессиональной культуре российских журналистов с начала 2000 до 2021 года. Эта культура формировалась как раз в социально-политическом контексте, и мне было интересно рассмотреть, какие события, важные для страны, повлияли на нашу профессию. Какие события, значимые и для самой журналистики, изменили отношение работников СМИ к тому, что они делают. И, конечно, цифровая трансформация (как мой основной интерес и фокус) во многом эту работу определила.

Пять лет я опрашивала медиаменеджеров и журналистов на тему: как изменилась их работа за последние 15 лет, и увидела в деталях, что переход в интернет и соцсети очень сильно поделил наше профессиональное сообщество. И не просто на пессимистов и оптимистов, а с точки зрения того, кто и какую миссию для себя выбирает. Есть мнение: зачем этим заниматься профессионалам, если любой человек в соцсетях может опубликовать какую-то новость.

Самые интересные интервью были с теми, кто застал и советскую журналистику, и журналистику 1990-х – 2000-х годов. Трансформировалось всё, включая отношение к журналистскому образованию, что является важной частью культуры. Это сейчас в редакциях много выпускников журфака, они уже определяют повестку изданий. А в «нулевых» мои старшие коллеги в основном не имели профильного образования. И меня учили по тем принципам, которые сами добывали эвристическим путём на протяжении многих лет. Начинала я в криминальном отделе, а позже работала в отделе социальных проблем. Первый редактор был физик по образованию, второй – историк. Они говорили, что у них в среднем ушло 15 – 20 лет на то, чтобы вой­ти в профессию. Поэтому, когда я работаю со студентами, то выдаю такой аргумент: отучившись, вы быстрее войдёте в профессию.

– На какой кафедре вы работаете?

– В Санкт-Петербургском университете возглавляю кафедру цифровых медиакоммуникаций, на которой училась. Сейчас руковожу преподавателями, которые меня учили. А после окончания вуза работала журналистом, но сразу же заочно поступила в аспирантуру. Окончив её, с 2010 года преподаю на кафедре.

– Идёт ли молодёжь сейчас учиться журналистике?

– Да, конкурсы огромные, вчерашние школьники стремятся быть не только журналистами, но и блогерами. В последние годы поступают абитуриенты, у которых в соцсетях по миллиону подписчиков, есть свои каналы. Но в классическую журналистику всё равно идём.

Ещё один тренд последних лет: после введения ЕГЭ среди наших студентов преобладает молодёжь из регионов, питерских ребят мало. Зато многие приезжие возвращаются домой поднимать журналистику, и не только те, кто учился по целевому набору за государственный счёт. А раньше устремления дипломников были нацелены на работу в Москве, Питере или за границей. Комиссия по защите дипломов отмечает: студенты стали патриотичными, готовы вернуться и работать на своей малой родине.

Горы подождут…

– Расскажите о своей увлечённости альпинизмом и тяжёлой атлетикой.

– Высоких гор в моей жизни было две – Килиманджаро (5895 м) и Эльбрус (5642 м).

В последние два года больше, чем горами, увлекаюсь тяжёлой атлетикой. Дело в том, что эти виды спорта не совместимы. В одном надо наращивать мышцы, в другом – их облегчать. Мне не захотелось одновременно быть плохим альпинистом и плохим тяжелоатлетом, поэтому пока сделала такой выбор. Но горы привлекают. Как и всех альпинистов, интересуют Непал, Памир, вулканы и горы Латинской Америки и Африки. Хотя и по нашему Кавказу можно ходить и ходить, открывая для себя красоту. Горы – это возможность наслаждаться красотой, наполняться впечатлениями от того, как прекрасен мир.

Кстати, в мире тяжёлой атлетики восхищаются Сахалином благодаря вашей звезде – юниорке Полине Павлович. Она уже выступает на взрослых соревнованиях. Обожаю эту потрясающую спортсменку, смотрю все видео с её участием. Она выступала в Санкт-Петербурге на чемпионате России. Для своего возраста установила много рекордов. У неё мощная энергетика. Когда выходит на помост к штанге, по глазам видно, что у неё нет сомнений. Мне кажется, это будущая звезда, и через пару лет она будет на мировом помосте. Так что ещё и тяжёлая атлетика связывает меня с Сахалином (смеётся).

– Какие достижения в этом виде спорта у вас?

– Я скромный спортсмен второго разряда, стремлюсь к первому. Сейчас спорт мне нужен для поддержания физических сил, рекорды требуют иного и мощного здоровья. Инстинкт самосохранения с годами усиливается. Выступаю в категории 59 килограммов. В рывке мой максимум 56, а в толчке 50 килограммов. Между тем все рекорды у спортсменов начинаются после преодоления собственного веса. К примеру, Полина Павлович выступала в категории 64 килограмма. Последняя попытка толчка у неё – 111 килограммов. Я же только подбираюсь к своему весу.

Знакомство с изданием и его аватаром

– Ваше представление о «Советском Сахалине»?

– О нём узнала на Дальневосточном саммите на Камчатке, где познакомилась с главным редактором вашей газеты. Подписалась на Телеграм «Советского Сахалина» и с тех пор с удовольствием читаю. Хороша ваша идея с цифровым аватаром. Я познакомилась с ним в июле и сейчас на всех форумах рассказываю, что в «Советском Сахалине», в столетней газете, есть цифровой ведущий. А ещё мне очень нравятся заголовки, дайджесты и в целом отношение ваших газетчиков к происходящему и к людям.

– Да, замечательных людей на островах было и есть много. Иногда открываем для себя и читателей уникальные судьбы. Как было, например, с единственной в мире женщиной – капитаном китобойного судна «Шторм» Валентиной Орликовой. Пять послевоенных лет она промышляла китов в Южно-Курильском районе, была награждена орденом Красного Знамени. А во время Великой Отечественной она как капитан третьего ранга и штурман доставляла в страну грузы из США по ленд-лизу.

– И мой дедушка был моряком на судне, которое в годы войны совершало такие же рейсы.

– Тогда мы подарим вам гюйс с надписью «Сахалин и Курилы» от мастериц из южно-сахалинского бутика дизайнерской одежды «Корица» Анжелы Киричек и Ксении Кислицыной.

– Ой, я этому очень рада. Гюйс будет напоминать и об острове, и о дедушке. Спасибо!

Наша гостья сразу же примерила подарок, и мы запечатлели этот момент. Договорились и о том, что будем консультироваться у неё по современным цифровым технологиям в газетном деле. Для общей пользы, для общего блага.

Беседовала Людмила Степанец.