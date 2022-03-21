Прогноз погоды на завтра. Сахалин отметился в корейском сериале

«Если вы любите корейские драмы, то смотрите внимательнее новый сериал», – с таким призывом смело могли бы обратиться создатели фильма «Прогноз погоды и любви» (режиссер – Чха Ён Хун) к своим зрителям со всего мира. Часть событий этого сериала происходит в офисе Национальной метеорологической службы, где есть, как и в любой мелодраматической истории, она (Джин Ха Гён – так зовут главную героиню) и он (синоптик Ли Ши). Герои работают вместе, но молодых людей больше волнует погода и природные катаклизмы, чем чувства, которые внезапно могут возникнуть между ними.

«Промежутки между временами года так скоротечны и так трудно бывает подобрать нужную одежду», – говорит один из героев о смене сезонов. Но в сериале не только разные лики погоды – это еще и времена любви, в которой есть проливные дожди и затяжная жара.

Первые серии этого фильма появились в пространстве интернета в середине февраля, но у киноистории уже есть свои поклонники, заметившие, что на экране часто мелькают изображения направления сильных ветров и иных стихий на картах. А уже во второй серии «служебного романа», наряду со специальными выражениями «высота и отклонение волн», «дрейфы и скорости ветров», «разница температур», в речи героев появляются и такие слова, как «Сибирская воздушная масса», «северная часть Тихого океана» и «Охотское море».

Именно с севера, как когда-то в мае 1978-го и в апреле 2010 годов, должны прийти шквальный ветер и сильный дождь – в этом убеждены сотрудники офиса Национальной метеорологической службы, и об этом в ближайшее время узнают все герои сериала. В тот момент, когда обсуждается очередной прогноз погоды, на экране вновь появляется карта, на которой отчетливо просматриваются очертание материковой части Дальнего Востока России и остров Сахалин.

Конечно, корейские зрители сериала подспудно знакомятся в этой киноистории и с работой синоптиков, и с тем, какие регионы Корейского полуострова охвачены неблагоприятным метеофронтом. Однако и для поклонников восточного кино из России в сериале, очевидно, найдется дополнительный подтекст, значение которого или уместится в один эпизод, или разовьется дальше. Но для этого нужно досмотреть сериал до конца.

Елена Иконникова, профессор СахГУ.