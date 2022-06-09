Проголосовали и победили Жители выбрали объекты для благоустройства

На островах подвели итоги голосования за благоустройство территорий в населенных пунктах. По его итогам изменят свой облик 20 общественных пространств в разных районах Сахалина и Курил. Сами же выборы прошли в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» – составной части национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщила министр ЖКХ области Наталия Куприна, в перечень территорий-победителей вошли зоны отдыха в Ногликах и Долинске, смотровая площадка «Курильская вершина» в Курильске, входные группы на въезде в Аниву и Тымовское, парк Победы в Южно-Курильске. Полный список размещен на сайте министерства ЖКХ в разделе «Формирование комфортной городской среды». Реализация проектов запланирована на 2023 год.

Всего же в голосовании приняли участие около 50 тысяч человек. Большую активность проявили жители Томаринского и Макаровского районов. Учитывая это, для них сделали исключение, выбрав по две территории, выставленные на голосование. В Макарове в следующем году благоустроят сквер «Без пяти семь» и «Ленинградский сквер», а в Томаринском районе – сквер в селе Красногорске и привокзальную площадь в селе Ильинское.

– Активность макаровчан и томаринцев показывает, что они действительно хотят, чтобы в их населенных пунктах появились новые общественные пространства. Удовлетворенность жизнью, хорошее настроение, позитивные мысли складываются из множества факторов. Не в последнюю очередь это связано с тем, что вокруг нас. Когда везде порядок и комфорт не только в границах твоей квартиры, но и в подъездах, дворах, скверах – сразу меняется отношение к миру, – отметила Наталия Куприна.

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина. Его основная задача, как нетрудно понять из названия, – преобразить городские и сельские территории, сделать их комфортнее для людей, дать новый импульс развитию муниципальных образований всей страны.

Стоит отметить, что в рамках проекта по созданию комфортной среды в населенных пунктах в этом году благоустроят зону отдыха в Воскресенском, дог-парк в Курильске, детскую спортивную площадку в селе Вал, мемориальную площадь в селе Арги-Паги. В Южно-Сахалинске появится сквер авиаторов. Также облагородят скверы в Аниве, Долинске, Охе, селах Онор, Ныш и Малокурильское. Эти объекты были выбраны жителями области в ходе голосования в прошлом году. На их реализацию из федерального бюджета направлено более 76 млн рублей.

Сергей РЯБОВ.

Справка

Голосование за объекты благоустройства проходило с 15 апреля по 30 мая на едином портале https://65.gorodsreda.ru/. На выбор сахалинцам и курильчанам было предложено 39 объектов по территории области.