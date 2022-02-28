Проголосовали – и победили

23 общественных пространства и 124 двора преобразятся на Сахалине и Курилах в этом году.

Скверы, площади и зоны отдыха выбрали местные жители на всероссийском онлайн-голосовании в прошедшем году. Будут приведены в порядок придомовые территории: 64 – в рамках нацпроекта и 60 – федерального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке».

В этом году планируется благоустроить общественную территорию с зоной отдыха в Воскресенском, дог-парк в Курильске, детскую спортивную площадку в селе Вал, мемориальную площадь в селе Арги-Паги. Скверы появятся в Южно-Сахалинске (сквер Авиаторов), Аниве, Долинске, Охе, селах Онор, Ныш и Малокурильском.