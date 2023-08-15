Программа фестиваля «Крылья Сахалина 2023»

* В программе возможны изменения.
18 августа
Основные мероприятия:
- Военно-технический форум «Армия 2023»
- Пролог эндуро «No Place To Run 2023»
- Концерт местных коллективов
- Концерт хедлайнеров – группы SAHALIN (Новосибирск), «Конец фильма» (Москва).
Подробности:
- 13:50 – открытие фестиваля и военно-технического форума «Армия 2023» (подъём флагов России, Сахалинской области, фестиваля. Торжественная часть, военный оркестр).
- 14:00 – открытие пролога соревнований по эндуро «No Place To Run 2023» (у главной сцены).
- 14:00 – 18:50 – соревнования по эндуро:
- 14:30 – старт квалификации класса «ХОББИ»
- 15:00 – старт квалификации класса «ЭКСПЕРТ»
- 15:20 – старт квалификации класса «ПРО»
- 15:45 – 16:30 – подведение итогов квалификационных заездов
- 16:45 – старт финала класса «ЭКСПЕРТ»
- 17:15 – старт финала класса «ПРО»
- 18:20 – 18:50 – награждение победителей всех классов.
Главная сцена
Выступления местных групп:
- 16:20 – 16:50 – «Кустарное производство»
- 16:50 – 17:20 – «ОДИННАДЦАТАЯ ДУЭЛЬ»
- 17:20 – 17:50 – TANGOBIO
- 17:50 – 18:20 – Ashley’s Artery
- 18:50 — 19:20 – Blackness
- 19:20 – 19:50 – Autopsy Night
- 20:00 – 20:40 – Saphath.
Выступления хедлайнеров:
- 21:00 – 21:40 – группа SAHALIN (Новосибирск)
- 21:50 – 22:30 – группа «Конец фильма» (Москва)
Малая сцена
- 17:00 – фестиваль электронной этнической музыки «Лер Миф». Сеты DJ Isai, DJ Denis Cherepanov, DJ Moonlight Gleam, DJ Minenko, DJ Slamid, DJ Pro и DJ FLD.
Другие активности:
- 14:00 – 16:00 – робототехника. Проведение состязаний по робо-сумо. Аэро направление. Знакомство детей с аэротехнологиями (выставка дронов). 3D моделирование. Выставка аддитивных технологий. Демонстрация практического примененения. VR-гарнитура.
- 14:00 – 17:00 – изготовление гончарных изделий
- 14:00 – 20:00 – лучный и стрелковый тир, воркаут
- 15:00 – 17:00 – зона беспилотной авиации, площадка пейнтбола
- 16:00 – 19:00 – батутный парк, настольные игры.
19 августа
Основные мероприятия:
- Военно-технический форум Армия 2023
- Шоу воздушных шаров
- Мотофристайл
- Парад байкеров
- Авиашоу
- Соревнования по джип-триалу «RFC Sakhalin Light»
- Концерт местных коллективов
- Концерт хедлайнеров – группы «Рок-Синдром», «АнимациЯ», «Сурганова и оркестр».
Подробности:
Выступления групп:
- 9:30 – «СиДо»
- 10:00 – Iskrit
- 10:30 – «Выход здесЬ»
- 11:00 – Церемония открытия фестиваля авиации и музыки «Крылья Сахалина»
- 11:10 – 11:20 – парад байкеров.
- 11:20 – выступления артистов Академии эстрады Ларисы Долиной.
- 11:45 – 12:00 – первый сет выступления по мотофристайлу.
- 12:00 – авиашоу (пролёты самолетов, прыжки парашютистов с флагами).
Полигон джиперов
- 12:00 – 19:00 – соревнования по джип-триалу «RFC Sakhalin Light».
Главная сцена
- 15:00 – выступления по мотофристайлу, воздушные шары в небе.
Выступления местных групп:
- 16:00 – 16:30 – «ЭКАРМА»
- 16:30 – 17:00 – «РАССВЕТ»
- 17:00 – 17:30 – Burning Voice
- 17:30 – 18:00 – Toosin
- 18:00 – 18:30 – «ИНАУ».
- 19:00 – Приветствие участников и гостей фестиваля. Гимн фестиваля в исполнении гостей и группы Burning Voice.
Выступление хедлайнеров:
- 19:30 – «Рок-Синдром»
- 20:30 – «АнимациЯ»
- 21:30 – «Сурганова и оркестр».
- 22:30 – Салют. Подъём в ночное небо воздушных шаров с подсветкой.
Малая сцена
- 14:00 – фестиваль электронной этнической музыки «Лер Миф». Сеты DJ Isai, DJ Denis Cherepanov, DJ Moonlight Gleam, DJ Minenko, DJ Slamid, DJ Pro и DJ FLD.
- 20:00 – главная программа фестиваля: Маадыр Хертек из Республики Тыва с горловым пением, южно-сахалинские вокалисты Евгения Тодика, Ирина Иконникова, Руслан Гараисаев. Хореографическое направление от Юлии Мельниковой из Тымовского и ансамбля «Ых Миф» из Южно-Сахалинска.
Другие активности:
- 9:00 – 15:00 – площадка пейнтбола
- 9:00 – 21:00 – лучный и стрелковый тир
- 9:00 – 23:00 – интерактивная площадка (VR-очки), воркаут
- 10:00 – 14:00 – изготовление гончарных изделий
- 10:00 – 16:00 – робототехника. Проведение состязаний по робо-сумо. Аэро направление. Аэросимулятор, Шоу дронов. 3D моделирование. Выставка аддитивных технологий. Виртуальные миры.
- 11:00 – 18:00, 22:00 – 23:00 – выставка санитарной авиации
- 13:00 – 23:00 – автомотовыставка и автозвук
- 14:00 – 23:00 – батутный парк, настольные игры
- 15:00 – 16:00 – показательные выступления: каратэ, дхюдо, тхэквондо, спортивная гимнастика, мастер-класс по кёрлингу
- 16:00 – 17:00 – стритбол
- 17:00 – 18:00 – показательные выступления мото-планеристов.
20 августа
Основные мероприятия:
- Экстремальный забег «Сахалинский Рубеж».
- Концерт местных коллективов.
Главная сцена
- 8:00 – 11:30 – выдача стартовых номеров участникам «Сахалинского рубежа»
- 11:30 – 11:50 – разминка
- 12:00 – старт участников экстремального забега «Сахалинский Рубеж»
- 12:00 – 15:00 – забеги
- 15:00 – 16:00 – подведение итогов
- 16:00 – 16:20 – награждение победителей.
Выступления местных групп:
- 10:00 – 10:30 – Coverdrom
- 10:30 – 11:00 – First time
- 11:00 – 11:30 – «Пентатоника»
- 12:30 – 13:00 – MINTSKOPLENOK
- 13:10 – 13:40 – «ПАНИКА»
- 13:50 – 14:20 – EGREGR
- 14:30 – 15:00 – Bullet band
- 15:10 – 15:40 – «Дж.Э.М.».
Другие активности:
- 10:00 – 12:00 – зона беспилотной авиации.
- 10:00 – 14:00 – робототехника. Проведение состязаний по робо-сумо. Аэро направление. Аэросимулятор, Шоу дронов. 3D моделирование. Выставка аддитивных технологий. Виртуальные миры.
- 10:00 – 16:00 – лучный и стрелковый тир, воркаут, батутный парк