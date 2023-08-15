Программа фестиваля «Крылья Сахалина 2023»

* В программе возможны изменения.

КАРТА МЕРОПРИЯТИЯ

СХЕМА ПРОЕЗДА И ПАРКОВОК

18 августа

Основные мероприятия:

  • Военно-технический форум «Армия 2023»
  • Пролог эндуро «No Place To Run 2023»
  • Концерт местных коллективов
  • Концерт хедлайнеров – группы SAHALIN (Новосибирск), «Конец фильма» (Москва).

Подробности:

  • 13:50 – открытие фестиваля и военно-технического форума «Армия 2023» (подъём флагов России, Сахалинской области, фестиваля. Торжественная часть, военный оркестр).
  • 14:00 – открытие пролога соревнований по эндуро «No Place To Run 2023» (у главной сцены).
  • 14:00 – 18:50 – соревнования по эндуро:
  • 14:30 – старт квалификации класса «ХОББИ»
  • 15:00 – старт квалификации класса «ЭКСПЕРТ»
  • 15:20 – старт квалификации класса «ПРО»
  • 15:45 – 16:30 – подведение итогов квалификационных заездов
  • 16:45 – старт финала класса «ЭКСПЕРТ»
  • 17:15 – старт финала класса «ПРО»
  • 18:20 – 18:50 – награждение победителей всех классов.

Главная сцена

Выступления местных групп:

  • 16:20 – 16:50 – «Кустарное производство»
  • 16:50 – 17:20 – «ОДИННАДЦАТАЯ ДУЭЛЬ»
  • 17:20 – 17:50 – TANGOBIO
  • 17:50 – 18:20 – Ashley’s Artery
  • 18:50 — 19:20 – Blackness
  • 19:20 – 19:50 – Autopsy Night
  • 20:00 – 20:40 – Saphath.

Выступления хедлайнеров:

  • 21:00 – 21:40 – группа SAHALIN (Новосибирск)
  • 21:50 – 22:30 – группа «Конец фильма» (Москва)

Малая сцена

  • 17:00 – фестиваль электронной этнической музыки «Лер Миф». Сеты DJ Isai, DJ Denis Cherepanov, DJ Moonlight Gleam, DJ Minenko, DJ Slamid, DJ Pro и DJ FLD.

Другие активности:

  • 14:00 – 16:00 – робототехника. Проведение состязаний по робо-сумо. Аэро направление. Знакомство детей с аэротехнологиями (выставка дронов). 3D моделирование. Выставка аддитивных технологий. Демонстрация практического примененения. VR-гарнитура.
  • 14:00 – 17:00 – изготовление гончарных изделий
  • 14:00 – 20:00 – лучный и стрелковый тир, воркаут
  • 15:00 – 17:00 – зона беспилотной авиации, площадка пейнтбола
  • 16:00 – 19:00 – батутный парк, настольные игры.

19 августа

Основные мероприятия:

  • Военно-технический форум Армия 2023
  • Шоу воздушных шаров
  • Мотофристайл
  • Парад байкеров
  • Авиашоу
  • Соревнования по джип-триалу «RFC Sakhalin Light»
  • Концерт местных коллективов
  • Концерт хедлайнеров – группы «Рок-Синдром», «АнимациЯ», «Сурганова и оркестр».

Подробности:

Выступления групп:

  • 9:30 – «СиДо»
  • 10:00 – Iskrit
  • 10:30 – «Выход здесЬ»
  • 11:00 – Церемония открытия фестиваля авиации и музыки «Крылья Сахалина»
  • 11:10 – 11:20 – парад байкеров.
  • 11:20  выступления артистов Академии эстрады Ларисы Долиной.
  • 11:45 – 12:00 – первый сет выступления по мотофристайлу.
  • 12:00 – авиашоу (пролёты самолетов, прыжки парашютистов с флагами).

Полигон джиперов

  • 12:00 – 19:00 – соревнования по джип-триалу «RFC Sakhalin Light».

Главная сцена

  • 15:00 – выступления по мотофристайлу, воздушные шары в небе.

Выступления местных групп:

  • 16:00 – 16:30 – «ЭКАРМА»
  • 16:30 – 17:00 – «РАССВЕТ»
  • 17:00 – 17:30 – Burning Voice
  • 17:30 – 18:00 – Toosin
  • 18:00 – 18:30 – «ИНАУ».
  • 19:00 – Приветствие участников и гостей фестиваля. Гимн фестиваля в исполнении гостей и группы Burning Voice.

Выступление хедлайнеров:

  • 19:30 – «Рок-Синдром»
  • 20:30 – «АнимациЯ»
  • 21:30 – «Сурганова и оркестр».
  • 22:30 – Салют. Подъём в ночное небо воздушных шаров с подсветкой.

Малая сцена

  • 14:00 – фестиваль электронной этнической музыки «Лер Миф». Сеты DJ Isai, DJ Denis Cherepanov, DJ Moonlight Gleam, DJ Minenko, DJ Slamid, DJ Pro и DJ FLD.
  • 20:00 – главная программа фестиваля: Маадыр Хертек из Республики Тыва с горловым пением, южно-сахалинские вокалисты Евгения Тодика, Ирина Иконникова, Руслан Гараисаев. Хореографическое направление от Юлии Мельниковой из Тымовского и ансамбля «Ых Миф» из Южно-Сахалинска.

Другие активности:

  • 9:00 – 15:00 – площадка пейнтбола
  • 9:00 – 21:00 – лучный и стрелковый тир
  • 9:00 – 23:00 – интерактивная площадка (VR-очки), воркаут
  • 10:00 – 14:00 – изготовление гончарных изделий
  • 10:00 – 16:00 – робототехника. Проведение состязаний по робо-сумо. Аэро направление. Аэросимулятор, Шоу дронов. 3D моделирование. Выставка аддитивных технологий. Виртуальные миры.
  • 11:00 – 18:00, 22:00 – 23:00 – выставка санитарной авиации
  • 13:00 – 23:00 – автомотовыставка и автозвук
  • 14:00 – 23:00 – батутный парк, настольные игры
  • 15:00 – 16:00 – показательные выступления: каратэ, дхюдо, тхэквондо, спортивная гимнастика, мастер-класс по кёрлингу
  • 16:00 – 17:00 – стритбол
  • 17:00 – 18:00 – показательные выступления мото-планеристов.

20 августа

Основные мероприятия:

  • Экстремальный забег «Сахалинский Рубеж».
  • Концерт местных коллективов.

Главная сцена         

  • 8:00 – 11:30 – выдача стартовых номеров участникам «Сахалинского рубежа»
  • 11:30 – 11:50 – разминка
  • 12:00 – старт участников экстремального забега «Сахалинский Рубеж»
  • 12:00 – 15:00 – забеги
  • 15:00 – 16:00 – подведение итогов
  • 16:00 – 16:20 – награждение победителей.

Выступления местных групп:

  • 10:00 – 10:30 – Coverdrom
  • 10:30 – 11:00 – First time
  • 11:00 – 11:30 – «Пентатоника»
  • 12:30 – 13:00 – MINTSKOPLENOK
  • 13:10 – 13:40 – «ПАНИКА»
  • 13:50 – 14:20 – EGREGR
  • 14:30 – 15:00 – Bullet band
  • 15:10 – 15:40 – «Дж.Э.М.».

Другие активности:

  • 10:00 – 12:00 – зона беспилотной авиации.
  • 10:00 – 14:00 – робототехника. Проведение состязаний по робо-сумо. Аэро направление.  Аэросимулятор, Шоу дронов. 3D моделирование. Выставка аддитивных технологий. Виртуальные миры.
  • 10:00 – 16:00 – лучный и стрелковый тир, воркаут, батутный парк

 

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