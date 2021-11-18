Программа решает головоломки. После многих лет забвения мелиораторы возвращают полям плодородие

Поддержка областного бюджета помогает возвращать в строй поля и закрывать потребность населения в овощах.

Нынешнее лето выдалось непростым для островного сельского хозяйства – воздух прогревался свыше 30 градусов, и аграриям приходилось поломать головы, чтобы сохранить урожай на полях. Для большинства островитян эти трудности прошли малозамеченными – потому что осенью, как и обычно, на прилавках было достаточно картошки и других овощей с полей местных сельхозпредприятий и фермеров. Точные цифры собранного еще не подсчитаны, но уже сейчас можно сказать, что средняя урожайность «второго хлеба» осталась на уровне прошлого года – 244 ц/га.

Добиться подобных результатов в такой засушливой обстановке было непросто. Как рассказала начальник отдела областного министерства сельского хозяйства и торговли Екатерина Сливкина, во многом решить такую земледельческую головоломку помогла хорошая подготовка почвы. Ее плодородие оставалось на должном уровне. Удалось это при помощи системной работы – внесения минеральных и органических удобрений, проведения мелиорации полей. На нашем острове без этих мероприятий не обойтись.

Благодаря этому население давно (и этот непривычный год не исключение) обеспечено местной картошкой на 95 проц., овощами – более чем на 65 проц. Рост урожайности из года в год – в немалой степени заслуга мелиораторов.

Не все, может быть, знают, но на Сахалине значительная часть полей расположена на осушенных мелиорированных землях – такие условия диктует географическое расположение острова. Из-за обильных осадков земля переувлажнена, и, если не отвести лишнюю воду, хорошего урожая не получить.

В кризисные годы уход за сельхозугодьями и развитие сопутствующей сети практически развалились, теперь пришла пора восстановления. Один из источников финансирования – государственная программа развития агропромышленной отрасли Сахалинской области.

Благодаря ей с 2012 года стартовала работа по возрождению и введению в сельхозоборот земель. С заросших мелиоративных каналов убирали накопившийся мусор, выросшие кустарники с деревьями. Кое-где приходилось копать каналы заново, одним словом, делать то, что на языке специалистов называется культуртехникой и реконструкцией.

– Один из хорошо заметных результатов – этим летом мелиораторы закончили восстановление Тамбовской осушительной системы на полях совхоза «Корсаковский», ее площадь 302,8 га. Сейчас они ведут работы на Лепельской осушительной системе того же хозяйства, часть из них продолжится зимой, – объяснила Екатерина Сливкина.

Фактически поля получают новую жизнь после многих лет забвения. Причем каждый участок имеет свою специфику, под копирку делать все просто невозможно. Здесь нужно находить подчас нестандартные решения.

Специалистам пришлось полностью заменить плодородный и дренажный слои, потом выкопать отводный канал, куда стекает вода из дренажного слоя, а также положить новые трубы, восстановить переезды на полях. Одним словом, сама мелиорация – не простое рытье канав, как может показаться со стороны. Здесь нужно учитывать массу факторов, чтобы правильно рассчитать параметры сооружений для отвода воды, их протяженность и прочее. Если влаги будет уходить меньше или больше, то плодородие земель снизится.

Кроме того, возвращается к полноценной жизни мелиоративная система птицефабрики «Островная» – там будут выращивать корма для кур и овощи.

Завершаются работы в Анивском районе на полях крестьянского хозяйства «Огоньки». У него появится новая площадь. И в следующем году руководство уже намерено ввести ее в оборот, а затем начинать освоение другой, не меньшей по размерам.

В общей сложности благодаря госпрограмме развития сельского хозяйства нашей области в обороте появятся 1340,6 га подготовленных посевных площадей (это с учетом уже введенной Тамбовской системы), полностью приспособленных к островному климату.

Госпрограмма компенсирует 90 проц. всех расходов. Главное – игра стоит свеч: в перспективе грамотный уход за полями даст существенное увеличение урожайности.

Остается только поддерживать в надлежащем состоянии каналы – силами хозяйств или подрядных организаций.

Мелиорация на сахалинских полях идет также в рамках ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса Российской Федерации», которая предусматривает полное субсидирование из федерального бюджета.

С 2020 года ФГБУ «Управление «Сахалинмелиоводхоз» занимается реконструкцией мелиоративной системы на полях хозяйства «Тимирязевское», вошедших потом в АО «Совхоз «Южно-Сахалинский». В строй эти земли общей площадью 160 га введут в 2022 году. Все это поднимет урожайность трав и, соответственно, создаст прочную кормовую базу для животноводства. В последующие годы благодаря той же федеральной программе начнется восстановление инфраструктуры на полях в Долинском и Тымовском районах, пояснил руководитель «Сахалинмелиоводхоза» Владимир Коваленко.

Евгений АВЕРИН.

Кстати

244 центнера с гектара составила средняя урожайность картофеля в области (по предварительным данным). Это очень хороший результат, учитывая жаркое лето и в связи с этим снижение урожайности ранних сортов.

Справка

По предварительным данным, в регионе собрано картофеля 57 тыс. тонн – при том что в плане социально-экономического развития области намечена цифра в 55 тысяч тонн. Овощей борщевой группы – капусты, моркови, свеклы и пр. – собрано 24 тысячи тонн.