2 января исполнится 74 года со дня образования Сахалинской области в ее нынешних границах.

Сахалин и Курильские острова в своей истории несколько раз меняли свою юрисдикцию. Как отмечал кандидат исторических наук В. Маленков, впервые о праве официального (юридического) владения России Сахалином и Курилами было заявлено в Симодском договоре 1855 года. Россия и Япония тогда договорились, что Сахалин останется неразделенным, а Курилы, начиная с о. Уруп и севернее, составят владения России.

В 1875 году в Санкт-Петербурге оба государства решили, что Сахалин будет полностью принадлежать России, а взамен Япония получает все Курильские острова.

В 1905 году в результате русско-японской войны на конференции в американском городе Портсмут Россия уступила Японии южную часть Сахалина ниже 50-й параллели в «вечное и полное владение». В 1909 году была образована Сахалинская область.

После победы советской власти в 1925 году на северную часть Сахалина стала распространяться юрисдикция РСФСР. Был образован Сахалинский округ, в 1932-м его реорганизовали в Сахалинскую область.

В 1945 году советские войска завоевали Южный Сахалин и Курильские острова. 2 февраля 1946 года указом президиума Верховного Совета СССР была образована Южно-Сахалинская область в составе Хабаровского края РСФСР с центром в Южно-Сахалинске.

2 января 1947 года президиум Верховного Совета СССР принял указ «О ликвидации Южно-Сахалинской области и включении ее территории в состав Сахалинской области». Сахалинская область была выделена из состава Хабаровского края. Именно эта дата – 2 января 1947 года – считается официальной датой образования Сахалинской области.

Этому событию посвящена фотовыставка «Сахалин советский» в областной универсальной научной библиотеке.

В первые послевоенные десятилетия нужно было решить множество задач. Требовалось освоить и заселить вновь обретенные земли, вернуть на довоенный уровень существовавшие и развивать новые отрасли промышленности, развернуть массовое строительство для переселенцев.

В материалах выставки – люди, их трудовые достижения и будни, процесс перехода жизни на острове в мирное русло и появление того облика Сахалина, который сохранился и до наших дней.

На архивных фотографиях, отобранных из фондов отдела краеведения областной библиотеки, – запечатленные моменты из жизни Южно-Сахалинска: военные и гражданские у входа в городской парк Южно-Сахалинска с улицы Сталина (ныне Коммунистический проспект) второй половины 1940-х годов, строительство новой школы в те же годы, Корсаковский морской торговый порт (1950-е), группа переселенцев (1951 г.), группа журналистов-спортсменов на стройке № 506 (1957 г.), кинотеатр «Авангард» (конец 1950-х – начало 1960-х) и многие другие снимки, вплоть до 1990-х годов.

Возможно, кто-то узнает знакомые лица, здания, события на фотографиях.

Людмила БЕРКОВИЧ.