Происшествие с «Солнечной рыбой». Экипаж БМРТ «Sunfish», потушивший пожар на судне, прибавил работы Следственному комитету России

27 ноября в 8 часов утра по московскому времени с борта БМРТ «Sunfish» (порт приписки – Невельск) был подан сигнал о помощи. По информации регионального филиала Морской спасательной службы, на судне загорелась каюта, огонь из которой перебросился на камбуз. Клубы дыма стали подниматься на верхнюю палубу.

Большой морозильный рыболовный траулер со 104 членами экипажа в это время находился в 300 километрах от села Усть-Хайрюзово Камчатского края. На выручку рыбакам взяли курс семь судов, в том числе и приписанный к порту Невельск БМРТ «Бутовск». Его и определили координатором поисково-спасательной операции.

Капитан судна, где начался пожар, запросил противогазы и средства тушения. В штормовых условиях, когда высота волны достигала пятиметровой высоты, экипаж «Бутовска» предпринял несколько попыток, прежде чем удалось передать на «Sunfish» три комплекта изолирующих противогазов и шесть запасных баллонов к ним.

Рыбаки своими силами погасили открытый огонь, но задымление наблюдалось еще некоторое время. Ночью 28 ноября стало ясно: ни судну, ни людям возгорание больше не угрожает, и региональный филиал Морской спасательной службы снял это происшествие с контроля. В отличие от Следственного комитета России. Его председатель Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Алексею Александрову доложить об обстоятельствах происшествия и о ходе проведения проверки по факту пожара на траулере.

Не исключено, что у работников Следственного комитета будет немало вопросов и к капитану, который на практике считается ответственным за пожарную безопасность траулера, и к судовладельцу – ООО «Меркурий». Ведь он несет возложенную на него персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на судне.

Тем более что комплектность и количество противопожарного снабжения регламентируются Правилами классификации и постройки морских судов Морского регистра России. И все средства пожаротушения должны быть в любое время готовы к действию, к ним должен быть обеспечен свободный и легкий доступ.

Судя по тому, что «Sunfish» запросило комплекты противопожарного оборудования, можно предположить, что их на борту или не было, или они были в дефиците. Следствие установит реальную картину происшедшего.

Как известно, требования к безопасности судов, находящихся в плавании, более жесткие – пожар на борту крайне опасен. Хорошо, что рыбаки траулера справились с очагом возгорания своими силами и остались живы. Но в любом случае они сильно рисковали из-за того, что их судно вышло в рейс без надежной гарантии безопасности. «Авось» на этот раз оправдало их надежды…

Людмила Степанец.