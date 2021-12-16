Произведено на Сахалине. Островные сельхозпредприятия расширяют ассортимент продукции

Мы все – и потребители, и товаропроизводители – заинтересованы в том, чтобы как можно больше продуктов питания выпускалось на Сахалине и продавалось по доступной цене.

В этом можно было лишний раз убедиться, заглянув в ближайшую субботу на рынок «Восток» в областном центре. Судя по торговым витринам, наши товаропроизводители успешно осваивают ассортиментную линейку. В фирменном магазинчике совхоза «Соколовский» за кефиром, ряженкой, йогуртом, творогом и прочей продукцией, изготовленной из местного сырья, всегда очередь. Покупателям полюбилась молочка этого производителя – недорого и вкусно!

Не отстают от крупных хозяйств и сахалинские фермеры. На рынке за магазином «Техник» (ул. Ленина, 252 б) в крытом павильоне они традиционно торгуют домашней сметаной, творогом, ряженкой, сливками. На фермерскую продукцию всегда есть спрос, несмотря на то что на нее цены повыше.

В условиях конкуренции пытаются привлекать покупателей новыми наименованиями крупные товаропроизводители. Вот и в нынешнем году сахалинскими предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности выпущено более 70 видов продукции. Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» начал выпускать продукцию премиальной линейки — молоко, кефир, ряженку, йогурт – в современной упаковке.

Компания «Грин Агро Сахалин» запустила в селе Троицком молокозавод. Молоко сюда поступает прямо из расположенного рядом животноводческого комплекса и тут же идет в производство по самым современным технологиям.

Покупатели уже по достоинству оценили продукцию этой компании, на протяжении последних лет ее завозили из Приморья. Ну а теперь в продаже появилось несколько наименований продуктов, произведенных уже на Сахалине, – пастеризованное молоко, кефир и сметана.

В планах компании «Грин Агро Сахалин» пополнить этот ассортимент йогуртами с различными наполнителями, сырами. Сырный продукт может появиться уже в начале будущего года. На заводе намерены выпускать несколько его наименований.

Сельхозпредприятия активно занимаются и переработкой выращенных овощей. В небольшой фирменный магазинчик «Заречного» на рынке «Восток» заходишь с любопытством, а выходишь с изумлением. Здесь и соленые помидоры с огурцами, и разнообразные салаты – «Фантазия», «По-деревенски», «Морской», и вареники с картошкой… И даже свекольная икра.

Хозяйство имеет свое поголовье коров и собственный цех по выпуску молочной продукции. Сегодня «Заречное» выпускает продукцию более 20 наименований: творог, ряженку, кефир, сливочное масло и т. д. Изготавливают здесь и продают мясной фарш нескольких видов.

В Ногликах ООО «Пекарь» наладило производство мясных деликатесов, вареных и полукопченых колбас, полуфабрикатов. А в Шахтерске ООО «Шахтерская пекарня ¹ 1» в нынешнем году выпустило более 20 видов формовых и подовых хлебобулочных изделий из пшеничной и ржаной муки. На любой вкус!

Вот такие у нас хозяйства — активные, многопрофильные.

Игорь КАЛИНИН.